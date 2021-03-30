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Yunus Emre Enstitüsü 60 bin kişiye çevrim içi derslerle Türkçe öğretiyor

Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze Türkçe eğitime ara veren Yunus Emre Enstitüsü kurduğu çevrim içi ders altyapısı ve sanal stüdyo (greenbox) ile 60 bin kişiye birebir Türkçe ders verirken YouTube üzerinden de yüz binlerce izleyiciye ulaşıyor.

Yunus Emre Enstitüsü 60 bin kişiye çevrim içi derslerle Türkçe öğretiyor

Geçen yıl tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle ara verilen derslerin ardından uzaktan öğretime başladıklarını belirten Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, çevrim içi eğitim çalışmalarını  anlattı.

Ateş, "İlk olarak İtalya'da uzaktan Türkçe öğretmek için ilana çıktığımızda 400 başvuru gelince hızlı bir şekilde altyapımızı geliştirdik ve bu stüdyoları yaptık." dedi.

Derslerin yanında yardımcı eğitim videolarını da bu dönemde çekmeye başladıklarını ifade eden Ateş, "Şu anda haftada 60 bin kişiye, 6 saat birebir ders veriyoruz. Bu dersler dünyanın her yerinde yapılıyor. Sadece Latin Amerika'da 5 bin kişiye ulaşıyoruz. Kazakistan'da geçen hafta yaptığımız ilana 8 bin kişi başvurdu." diye konuştu.

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