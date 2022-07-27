Yükseköğretim Program Atlası güncellendi
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) güncellenerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2022) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
EĞİTİM 27.07.2022, 22:50
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas güncellendi ve "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden güncel haliyle hizmete sunuldu.
"Lisans ile önlisans tercih sihirbazı", "meslek atlası", "üniversitelerimiz", "lisans ile önlisans atlası", "mezun başarı atlası", "net sihirbazı" ve "tercih listem"den oluşan YÖK Atlas, bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz'da 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
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