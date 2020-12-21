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Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı 8 Milyon oldu

Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü. Böylelikle lisans öğrenci sayısı 4 milyon 538 bin 926 olarak kaydedildi.

Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı 8 Milyon oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl üniversiteler ile alakalı basına 118 bin 35 haber yansıdığı tespit edildi. Tüm her şeyi etkisi altına alan COVİD-19 ile birlikte üniversitelerde online eğitim modeline geçerken bunun medyaya yansıması da 50 bin 230 haber oldu.

Ajans Press’in, Yükseöğretim Kurulu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, önlisans, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik veriler belli oldu. Böylelikle 2019-2020 yılı istatistiklerine göre toplamda 7 milyon 940 bin 133 öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü saptandı. En fazla öğrenci sayısı ise 4 milyon 538 bin 926 ile lisans da yer alırken, ön lisans da 3 milyon 2 bin 964, yüksek lisans da 297 bin 1, doktora da 101 bin 242 öğrenci olduğu saptandı. Türkiye’de eğitim veren üniversite sayıları ise 129’u devlet, 74’ü vakıf ve 4’ü vakıf MYÖ olmak üze toplam 207 adet olarak kaydedildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci SayısıEğitim Haberleri
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