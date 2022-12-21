Son Dakika

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor

YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretimin, bilhassa kadınların mezuniyet oranlarında, iş gücüne katılımda ve gelirlerinde büyük etkisi bulunuyor." dedi.

EĞİTİM 21.12.2022, 13:01
YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimin özellikle kadınların mezuniyet oranlarında, iş gücüne katılımında ve gelirinde büyük etkisi olduğunu belirterek, "Son istatistiklere göre, yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1,7 katı kadar olmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Özvar,  yaptığı açıklamada, Türkiye'de her ile üniversite açılmasına bağlı olarak özellikle kadın öğrencilerin yükseköğretime daha kolay erişebildiğini, yükseköğretim mezuniyetinin kadınların iş gücüne katılımını ve gelirini de artırdığını ifade etti.

Türkiye'de açılan üniversite sayısının artmasının, öğrencilerin eğitime erişimi konusunda olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamı daha da artırmak ve güncel ihtiyaçları karşılamak için Siber Güvenlik, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi gibi yeni programlar açtıklarını hatırlattı.

2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranlarının erkeklerde yüzde 40,3, kadınlarda yüzde 49,2 olarak gerçekleştiğini anlatan Özvar, kadınların, yükseköğretime erişim hakkını erkeklerden daha fazla kullandığına ve mezun olma yüzdesi bakımından da öne geçerek istihdamda avantajlı konuma ulaştıklarına dikkati çekti.

Kadınların yükseköğretime katılımı ve istihdamına yönelik konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Hem Türkiye hem de OECD ülkelerine bakıldığında, yükseköğretim mezunu olanların, istihdam ve gelir bakımından lise ve dengi okullardan mezun olanlara oranla çok daha avantajlı durumda olduklarını görüyoruz." dedi.

"Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor"

Erol Özvar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre 2022'nin 3. çeyreği itibarıyla yükseköğretim mezunlarında iş gücüne katılım oranının yüzde 77 olarak gerçekleştiğini, bu oranın lise mezunlarında yüzde 56, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise yüzde 67 olduğunu kaydetti.

Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veriler, yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının, genel lise mezunlarının iş gücüne katılım oranından 21 puan, mesleki veya teknik lise mezunlarından ise 10 puan daha fazla olduğunu gösteriyor. Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı yüzde 67 iken, lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 50 ve mesleki lise mezunlarının istihdam oranı ise yüzde 60’tır. Bu istatistiğe göre yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının genel lise mezunlarından 17 puan, mesleki ve teknik lise mezunlarından 7 puan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor."

"Yükseköğretim mezunları lise mezunlarından daha fazla kazanıyor"

YÖK Başkanı Özvar, TÜİK’in 2021 yılı için hazırladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nda, lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama geliri 47 bin lirayken, yükseköğretim mezunlarının yıllık ortalama gelirinin 68 bin lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Veriler, yükseköğretim mezunlarının lise ve dengi okul mezunlarından daha fazla kazandığını doğruluyor. Yükseköğretim mezunlarının ortalama yıllık geliri, lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama gelirinden 1,45 kat daha fazla." şeklinde konuştu.

Lise ve dengi okul mezunu kadınlar yıllık ortalama 33 bin lira gelir elde ederken, yükseköğretim mezunu kadınların gelir ortalamasının 57 bin lira olduğuna dikkati çeken Özvar, "Buna göre yükseköğretim mezunu kadınlar, lise ve dengi okul mezunu kadınlardan 1,7 kat daha fazla gelir elde ediyor." dedi.

YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretimin bilhassa kadınların mezuniyet oranlarında, iş gücüne katılımda ve gelirlerinde büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1,7 katı kadar olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Yılın ilk iki çeyreğine göre işsizlik oranları azaldı-

Öte yandan, TÜİK verilerine göre, 2022'nin 3. çeyreğinde, işsizlik oranları yükseköğretim mezunlarında yüzde 12 olarak gerçekleşirken, lise mezunları ile mesleki ve teknik lise mezunlarının işsizlik oranları sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 11 oldu.

Aynı yılın ilk çeyreğinde, lise mezunları ile mesleki ve teknik lise mezunlarının işsizlik oranı sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 13, ikinci çeyreğinde ise sırasıyla yüzde 13 ve 11 olarak yer aldı. Buna göre, lise mezunlarının işsizlik oranında yılın ilk iki çeyreğine göre 2 puanlık düşüş yaşandı.

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Aralık 2022
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4