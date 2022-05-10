YÖK Başkanı Özvar: Üreten ve performans gösteren üniversitelerin yanında olacağız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ellerindeki tüm imkanlarla üreten ve performans gösteren üniversitelerin yanında olacaklarını bildirdi.

EĞİTİM 10.05.2022, 21:38
YÖK Başkanı Özvar: Üreten ve performans gösteren üniversitelerin yanında olacağız

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversiteyi ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'tan bilgi aldı.

Özvar, SUBÜ ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini ayrı bir yere konumlandırdıklarını belirterek, bu iki üniversitenin istikbali ve gelişmesi hususunda daha yakından çalıştıklarını kaydetti.

Rektör Sarıbıyık ve tüm çalışanların üniversitenin gelişmesi noktasında ciddi gayretler gösterdiğini aktaran Özvar, "Bizler de yapılan çalışmaları, ortaya çıkan ürünleri, eğitimin kalitesini, iş birliklerini, uluslararası görünürlüğü yakından izliyoruz. Çıkan bir başarı hikayesi olduğunda mutlaka peşine düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

SUBÜ'nün kendisini diğer üniversitelerden ayırt edecek birtakım hususiyetler kazanmasını öncelediklerini belirten Özvar, şöyle devam etti:

"SUBÜ teknik, genel ya da bunlardan bağımsız butik bir üniversite olarak da kurulabilirdi. Neticede kuruluşunda uygulamaya ağırlık veren ve üniversite-iş dünyası iş birliğine angaje olmuş hocaların bir araya geldiği bir üniversite modelini hayal ediyoruz ve düşünüyoruz. Bu konuda SUBÜ çok güzel adımlar attı fakat bunun daha ileriye taşınması en büyük gayemiz ve bizim de heyecanla takip ettiğimiz bir husus. Üniversitenin lokasyonu çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Bunu daha büyük ulusal ve uluslararası avantajlara dönüştürmenin yolunu hep birlikte aramamız lazım. Sakarya'da şehir ve üniversiteler arasında ciddi bir etkileşim var. Bu üniversiteler açısından önemli bir başlangıç noktası. SUBÜ de bu anlamda iyi bir yerden başlıyor. YÖK olarak, gösterdiğiniz çabaları asla karşılıksız bırakmayacağız. Benim yönetim anlayışım da büyük ölçüde üretkenlik ve performansa dayanıyor. Üreten ve performans gösterenlerin elimizdeki tüm imkanlarla yanında olacağız."

Girişimcilik kültürünün en yakıştığı üniversite modeli

Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite-iş dünyası iş birliği ortamında gelişmesini bekledikleri şeylerden birinin girişimcilik olduğunu kaydetti.

Girişimcilik kültürünün en yakıştığı üniversite modellerinden birinin uygulamalı bilimler üniversiteleri olduğuna değinen Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada girişimcilik kültürünün filizlenebileceği çok verimli bir iklimin inşa edilebileceğini düşünüyorum. Dünyada bazı üniversiteler bu vasıflarıyla ön plana çıkıyor. SUBÜ'nün de kendini farklılaştırabileceği alanlardan biri bu. Bu özelliğiyle diğer üniversitelere göre ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Girişimcilik deyim yerindeyse sırlı bir alan. Dünyada herkes tarafından takip edilebileceği bir patikası ve formülü yok. Bu alanlarda hakikaten bir taraftan takdir, bir taraftan beceri, bir taraftan da sırrı içinde barındırıyor. Zorluğu da buradan kaynaklanıyor."

"İş garantili bölüm uygulamalarının yaygınlaşmasını arzu ediyoruz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık da Özvar'ın üniversiteyi ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirterek, lisansüstü de dahil olmak üzere tüm birimlerdeki öğrencileri bir dönem tam zamanlı olarak iş yerlerine gönderdiklerini aktardı.

Öğrencilerin daha kolay iş bulduğuna, iş dünyasının nitelikli insanlara daha kolay ulaştığına ve aynı zamanda bu vesileyle akademisyenlerin de iş dünyasıyla diyalog kurduğuna dikkati çeken Sarıbıyık, Türkiye'ye örnek olduklarını vurguladı:

SUBÜ'de 2 bin 800'ü uluslararası olmak üzere 26 binin üzerinde öğrenci olduğunu aktaran Sarıbıyık, iş dünyasının talepleri doğrultusunda iş garantili yeni bölümler açmak istediklerini, iş garantili bölüm uygulamalarının yaygınlaşmasını arzu ettiklerini anlattı.

Ziyarette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yer aldı.

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