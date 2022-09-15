YÖK Başkanı Özvar: Profesör maaşlarında teşvik hariç 10 bin liranın üzerinde iyileştirme sağlanacak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar "Yeni yönetmelik değişikliği ile beraber profesör hocamız 10 bin 302 lira alacaktır. Teşvik hariç yeni düzenleme ile bir profesörümüzün eline geçecek rakam 12 bin 944 lira olacaktır." dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te basın mensuplarına Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine ilişkin açıklama yaptı.
Yeni düzenleme ile üniversitelerde döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeminin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esasların belirlendiğini anlatan Özvar, düzenlemenin hayata geçirilmesinde büyük destek ve teşviki olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür etti.
Türkiye'de 208 üniversite içinde 42 üniversitenin kendi tıp fakültesi ve hastanesinde, 38 üniversitenin ise Sağlık Bakanlığı ile birlikte sağlık hizmeti ve eğitimi sunduğunu dile getiren Özvar, toplamda bu kapsamda 80 üniversite bulunduğunu söyledi.
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