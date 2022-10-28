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YÖK Başkanı Özvar: KPSS soruşturmasının ön incelemesini yaptık ve savcılığa verdik

EĞİTİM 28.10.2022, 12:43
YÖK Başkanı Özvar: KPSS soruşturmasının ön incelemesini yaptık ve savcılığa verdik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KPSS soruşturmasıyla ilgili ön incelemenin tamamlandığını ve dosyanın savcılığa verildiğini belirterek, "Soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM yönetiminin süreci yönetme şekliyle alakalı bazı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi." dedi.

Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beyaz Ev'de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Yükseköğretime ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Özvar, hedeflerinin, yükseköğretime erişimin önündeki her türlü engeli kaldırmak olduğunu söyledi.

Özvar, yükseköğretime erişmek isteyen bütün gençlere yeterli kontenjan sağlanması gerektiğini düşünerek geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, geçen yıl baraj konusunda kendilerini eleştirenlerin bu yıl başlarını kuma gömdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin yükseköğretim mezunların bakımından halen OECD ortalamasının altında olduğuna işaret eden Özvar, devletin yükseköğretimde 1 milyon civarında bir kontenjan ortaya koyduğunu, bunun 300-350 bininin örgün lisans, geri kalanının ön lisans ve açıköğretim kontenjanları olduğunu belirtti.

Bu yıl 3 milyon 243 bin adayın sınava girdiğini ifade eden Özvar, örgün lisansa yerleşenlerin oranının sınava girenlerin yüzde 10'u civarında olduğuna söyledi.

"Aday sayısı 4,5 milyona çıkarsa şaşırmayın"

Özvar, baraj kaldırılmadan önce adayların yüzde 70-75'inin 140-180 aralığında puan aldıklarını, kontenjanı dolduracak öğrenci sayısının ise kontenjandan az olduğunu kaydetti.

Yarışın önünü açmak için kontenjanı kaldırdıklarını anlatan Özvar, "Gelin bunu baraj sınavı olmaktan çıkaralım, puan üstünlüğü sınavına dönüştürelim dedik. Bu yıl bütün üniversitelerin programlarında sıralamalar yukarı çıktı. Baraj engeli olmayınca çocuklara 'koşun' diyoruz. Baraj uygulanmaması kuralı devam edecek. Puanlar ve sıramalar daha da yükselecek. Yükseköğretime talep büyüyerek gidiyor. Aday sayısı 4,5 milyona çıkarsa şaşırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin meslek kapısı değil çağdaş vatandaş yetiştiren, bilgi, beceri ve yetkinlikle donatan müesseseler olduğuna vurgu yapan Özvar, Türkiye'deki 208 üniversiteyi birbirinden farklılaştırma gayreti içinde olduklarını anlattı.

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