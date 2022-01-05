YÖK Başkanı Özvar: Bulunduğu şehir ile kucaklaşamayan üniversitelerin istenen başarı düzeyine ulaşması güçtür

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türk edebiyatının ünlü halk şairi Aşık Şenlik'in diyarı Ardahan'da bulunmaktan dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.

Kültür merkezinin Aşık Şenlik'in yiğitliği ve bilgeliğinin yaşatılmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte olmanın teması olarak şehir ve üniversiteyi seçtim. Şehir, insanların kitle halinde toplandıkları mekanlardır. Düzen ve dengenin oluşmadığı şehirlerde sosyal ve ekonomik sorunlar kaçınılmazdır. İşsizlik, hırsızlık, terör, uyuşturucu ve salgın hastalıklar bu tür şehirlerin belirgin özellikleridir. Üniversite ise şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır. Çünkü üniversitelerde insanlığın refahı ve mutluluğundan başka bir şey konuşulmaz."

Üniversitelerin çağ ve toplumun ruhuna uygun misyon üstlendiğini aktaran Özvar, içinde bulundukları sürecin dünyada dengelerin yeniden kurulduğu dönem olduğunu anlattı.