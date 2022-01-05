Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın ısparta
Türkiye'de 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 66 bin 467 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı...
Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova'da yapılacak
Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk...
İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu
İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu

YÖK Başkanı Özvar: Bulunduğu şehir ile kucaklaşamayan üniversitelerin istenen başarı düzeyine ulaşması güçtür

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bulunduğu şehirle kucaklaşamayan üniversitelerin istenen gelişmişlik ve başarı düzeyine ulaşmasının oldukça güç olduğunu belirtti.

YÖK Başkanı Özvar: Bulunduğu şehir ile kucaklaşamayan üniversitelerin istenen başarı düzeyine ulaşması güçtür

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türk edebiyatının ünlü halk şairi Aşık Şenlik'in diyarı Ardahan'da bulunmaktan dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.

Kültür merkezinin Aşık Şenlik'in yiğitliği ve bilgeliğinin yaşatılmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte olmanın teması olarak şehir ve üniversiteyi seçtim. Şehir, insanların kitle halinde toplandıkları mekanlardır. Düzen ve dengenin oluşmadığı şehirlerde sosyal ve ekonomik sorunlar kaçınılmazdır. İşsizlik, hırsızlık, terör, uyuşturucu ve salgın hastalıklar bu tür şehirlerin belirgin özellikleridir. Üniversite ise şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır. Çünkü üniversitelerde insanlığın refahı ve mutluluğundan başka bir şey konuşulmaz."

Üniversitelerin çağ ve toplumun ruhuna uygun misyon üstlendiğini aktaran Özvar, içinde bulundukları sürecin dünyada dengelerin yeniden kurulduğu dönem olduğunu anlattı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.