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YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"

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