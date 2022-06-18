YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı

2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi.

Geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu TYT'ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi.

Sınava, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi.

Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.