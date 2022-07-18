YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanan 2022-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 2022-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.