Yeni eğitim öğretim yılı başladı

İzmir'de, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun girişine serilen halı ve alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda, haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Uzun zaman sonra tam zamanlı olarak okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Balonlarla donatılan Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Atabek Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ise protokol halısı, konfeti ve öğretmenlerinin alkışlarıyla karşılandı.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Bahçede sıraya giren öğrencilere okul idarecileri tarafından salgın tedbirleri anlatıldı.

Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara alındı.

Öğrenciler okulların açık kalmasını istiyor

Öğrencilerden Burcu Albayrak, AA muhabirine, uzun süre ayrı kaldıkları okula yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Heyecanlıyız, yaklaşık 2 yıl sonra okula geldik. Değişik bir duygu. Umarım bir daha okullar kapanmaz ve hep böyle devam eder. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özlemiştim. Her anlamda sevinçliyim çünkü uzaktan eğitim çok verimli olmuyordu." dedi.

8. sınıf öğrencisi Elif Uslu da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok değişik bir duygu oldu bizim için de. 2 senedir çoğunlukla çevrim içi olarak derslerimizi alıyorduk. Ancak bu yıl LGS var ve o yüzden yüz yüze eğitim çok önemli. Bu nedenle okulların açık kalmasını çok istiyorum." diye konuştu.

İkizlerini okula getiren velilerden Zehra Kayış ise "Çocuklarım 5. sınıfa başladı. Yeni eğitim ve öğretim sezonunun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde bir eğitim olmamıştı. O yüzden hem biz hem de çocuklar çok heyecanlı. Heyecan kadar tedirginlik de var, en önemlisi okulların bir daha kapanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trakya

Edirne'de aileleriyle okula gelen öğrenciler arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Maske kontrolü yapılan ve öğretmenleri eşliğinde tek sıra halinde sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Ailelerinden ayrılmak istemeyen bazı öğrencilere ise öğretmenleri destek oldu.

Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 48 bin 871 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sabah erken saatlerde Atatürk İlkokuluna velileri ile gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Bazı öğrenciler ailelerine sarıldıktan sonra okul bahçesine girdi. Velilerin okul bahçelerinin dışında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kovid-19 tedbirlerine göre okul binalarına alınan öğrenciler derslerine başladı.

Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler aileleriyle okullara geldi.

Veliler okul bahçesine alınmazken, öğrenciler maske kontrolünün ardından içeri alındı. Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunulan öğrenciler daha sonra sınıflarına geçti.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye

Adana'da, Kovid-19 nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulunda, öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak okula alındı.

Veliler okula alınmazken, ana sınıfı öğrencileri gözetmen eşliğinde sınıflarına götürüldü.

Mersin'de, yüz yüze eğitime başlanmasıyla öğrenciler sabah saatlerinde okullarının yolunu tuttu.

Yenişehir ilçesindeki Dr. Kamil Tarhan Ortaokulunda, öğrenciler ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak okula alındı.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hatay'da, Antakya Ayşe Fitnat Ortaokulunda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Burada okul idaresince öğrencilere temizlik, mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Kent genelinde 398 bin 675 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.

Osmaniye'de Güneysu İlkokulunda öğrenciler, okul bahçesinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.

Okul girişinde ateş ölçümleri ve maske kontrolleri yapılan öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dersliklere alındı.