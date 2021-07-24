Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona korona survivor
2023'e güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız
2023'e güçlü, bağımsız ve müreffeh...
Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 830...
Yeni döneme eylül ayında başlayacağız
Yeni döneme eylül ayında başlayacağız
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, kısıtlamalar geri geliyor
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor,...

Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirterek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.