YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları 21 Aralık'ta sona erecek

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda 2013'ten bu yana düzenlenen sınav için başvuruların yapılacağı son gün, 21 Aralık olarak duyuruldu.

Türkçe için uluslararası geçerliliği onaylanmış tek sınav olan TYS, enstitünün bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı olarak 14 Ocak'ta yapılacak.

Sınava katılanların Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik yetkinliklerinin ölçüleceği sınav, toplam 210 dakika sürecek ve 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Başarılı olan adaylara, ALTE Kalite Nişanı'na sahip uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek ve bu kişiler, Türkiye'de bir kurumda eğitim alma hakkı kazandığında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulacak.

Türkçe öğretmenliği, rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancıların da alması gereken belge ve sınavla ilgili bilgiler "tys.yee.org.tr" adresinden alınabilecek.