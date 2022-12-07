YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları 21 Aralık'ta sona erecek
Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Türkçeyi yabancı dil ya da ikinci dil olarak öğrenenlere yönelik düzenlen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları, 21 Aralık'ta sona erecek.
Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda 2013'ten bu yana düzenlenen sınav için başvuruların yapılacağı son gün, 21 Aralık olarak duyuruldu.
Türkçe için uluslararası geçerliliği onaylanmış tek sınav olan TYS, enstitünün bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı olarak 14 Ocak'ta yapılacak.
Sınava katılanların Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik yetkinliklerinin ölçüleceği sınav, toplam 210 dakika sürecek ve 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Başarılı olan adaylara, ALTE Kalite Nişanı'na sahip uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek ve bu kişiler, Türkiye'de bir kurumda eğitim alma hakkı kazandığında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulacak.
Türkçe öğretmenliği, rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancıların da alması gereken belge ve sınavla ilgili bilgiler "tys.yee.org.tr" adresinden alınabilecek.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
|İmsak
|06:37
|Güneş
|08:08
|Öğle
|13:00
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4