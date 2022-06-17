Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bugün sona erdi. Karne heyecanı yaşayan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bir yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Ankara Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulunda düzenlenen karne töreninde karne almanın heyecanını yaşayan öğrenci Kemal Açıkgöz, zorlu sınavları başarıyla tamamladığını ve aldığı notlarla takdir belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Yaz tatilinde parkta oyun oynayacağını ve okul arkadaşlarıyla görüşeceğini belirten Açıkgöz, başarılı karnesine karşılık ebeveynlerinin kendisine en sevdiği kitabı hediye edeceğini dile getirdi.

Okulda birçok şey öğrenmenin yanı sıra sınıfta edindiği arkadaşlarıyla eğlendiğini anlatan Yiğit Dinçer, yaz tatilinde farklı şehirleri gezmek istediğini söyledi. Baba Serhat Dinçer de zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Ama çok güzel geçti. Çocuğumuz iyi bir tatili hak etti." dedi.

Öğrenci Elif Nur Yetiş, sene boyunca tüm ders kitaplarını bitirdiklerini belirterek, "Tatilde İstanbul'a ve Sakarya'ya gideceğim. Denize gireceğim." diye konuştu.

Öğrenci Duygu Nida Uzunkaya da çok çalışarak iyi bir karneyi hak ettiğini belirterek, yaz tatilinde köye gideceğini ve zorlandığı Türkçe dersine çalışacağını söyledi.

Anne Merve Uzunkaya ise 3. sınıfa geçen kızı için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Gerçekten öğretmenimiz yanımızda olmasaydı bu yılı daha zor atlatabilirdik ama her zaman destekçimiz oldu. Biz bu açıdan çok mutluyuz. Karne konusunda biz çocuklardan daha heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Yaz okulları

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.

Bunun yanında yaz döneminde 6-18 yaş öğrencilerin, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelip hem eğlenip hem de öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açılacak. Yaz tatili boyunca sürekli açık olacak kurslara, okullar ve halk eğitim merkezi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar yarın ve 19 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da belli olacak.

MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.