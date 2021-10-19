Yabancılar, yerli ve milli yazılımlı çevrim içi sınavla Türkçe sertifikası alıyor

Türkiye'de dört dil becerisini aynı anda ölçen bir sistem olmadığı için projeyi geliştirmek istediklerini kaydeden Hürmüzlü, bu kapsamda Gazi Üniversitesi ile sertifika programları yaptıklarını söyledi.

Hürmüzlü, bu programlarda, çevrim içi sınava yönelik soruların nasıl hazırlanacağı ve değerlendirileceğine ilişkin çalışmaların yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu programa 100 akademisyen katıldı ve sertifika kazandı. Bu akademisyenlere soru yazdırıyoruz. Bu yüzden TDS Kılavuzu'nu hazırladık. Okuma, yazma, dinleme, konuşma dil becerilerinde soruların nasıl hazırlanıp değerlendirileceği ve TDS sisteminin nasıl kullanılabileceğini anlatan kılavuzumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfının müfredatına ve uluslararası standartlara göre hazırlandı. Kılavuzu tüm TÖMER'lere ücretsiz dağıtacağız."

"Üniversitelerle iş birliği yapıyoruz"

Sadece Türkçede bulunan "Ğ" harfinin şapkasının sembolik olarak kombinin yer aldığı logonun ve projenin patenti ile ISO'dan güvenlik ve kaliteyle ilgili 5 belge aldıklarını aktaran Hürmüzlü, Gazi, Hacettepe, Anadolu, Ankara Sosyal Bilimler, Yozgat Bozok, Çankırı Karatekin, Tokat Gaziosmanpaşa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Antalya Bilim ve İstanbul Gedik üniversiteleriyle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Hürmüzlü, bu üniversiteler aracılığıyla belirli periyotlarla sınav tarihlerini açıklamalarının ardından başvuruların alındığını aktararak, bu sayede sınavların üniversitelerin sınav merkezlerinde de yapılabildiğini ifade etti.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de, yurt dışında ise Azerbaycan, Kazakistan ve İran'da sınav merkezlerinin bulunduğunu belirten Hürmüzlü, şunları söyledi:

"Türkiye'ye okumak için gelebilecek öğrencilerin bulunduğu ülkelerde sınav merkezi açmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki ülkelerde bir sınav merkezinin olması bizim için yeterli. Üniversitelerle yapılan iş birliğiyle sınavın güvenliği, sistemin başarısı ve kalitesi daha çok artıyor. Bu sınav sistemi Türkiye'nin eğitimde uluslararasılaşmasına katkıda bulunacak. Uluslararası bir firmayla yaptığımız anlaşmayla firmanın 12 bin sınav merkezini TDS için kullanabileceğiz. Böyle olduğu için herhangi bir tarihte bir üniversitenin iş birliğiyle sınav yapacağız diye duyuru yaptığımız zaman, bu durum üniversitenin dünya genelinde tanınmasına neden olacak. Yabancılar, sınavda başarılı olduğunun kanıtı olan sertifikasını üniversitelerden alacak."