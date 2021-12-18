Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu

Kentte 2006 yılında kurulan, 12 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ile 3 enstitü, uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim veren üniversite, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin tercih ettiği eğitim kurumları arasında bulunuyor. Üniversitenin tıp fakültesini seçen yabancı öğrenciler de iyi imkanlarda öğrenim gördükleri için Türkiye'yi tercih etmekten memnuniyet duyuyor. Azerbaycan, İran, Sudan, Suriye, Almanya, Afganistan, Irak ve Yemen'den 26 yabancının eğitim aldığı fakülte, öğrencilerini deneyimli akademisyenlerin rehberliğinde son teknolojik cihazlarla donanımlı doktorlar olarak yetiştiriyor.

Türkiye'nin gönül elçisi olacaklar

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, , yabancı öğrencilerin Türkiye'de edindiği eğitimi, tecrübeyi ve insani değerleri ülkelerine taşıyarak Türkiye'nin gönül elçisi olacağını söyledi.

Yabancı öğrencilerin EBYÜ Tıp Fakültesi'ni tercih etmelerinin sebeplerinden bahseden Kantarcı, şöyle konuştu:

"Şu anda uyguladığımız bilimsel program, ders programları, dünyayla entegre ve başarılı bir şekilde hazırlanmış, günceli takip eden, sürekli yenilenen bir program. Bunu da tabii öğrenciler şu an internet ortamında görüyor ve takip ediyorlar. Bu bağlamda bizleri tercih ediyorlar. Tıp Fakültesi Anadolu'da butik bir üniversite. Tıp Fakültesi gibi tüm özellikler, olması gereken laboratuvarlar, deneyler, anatomi laboratuvarları, maket laboratuvarları, bunların tamamının olması nedeniyle de eğitimlerini olabildiğince optimale yakın alacaklarını düşündükleri için bizleri tercih ediyorlar."

Kantarcı, fakültede 8 ülkeden 26 öğrencinin standart kayıtla öğrenimlerine devam ettiğini belirterek Türk cumhuriyetlerinden de kısa süreli eğitimler için gelen çok sayıda öğrencilerinin bulunduğunu dile getirdi. Kantarcı, fazla sayıda İngilizce konuşabilen öğretim üyesine sahip olma avantajlarının da olduğunu aktardı.