Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ilk kez 81 ilde yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) ilk kez 81 ilde gerçekleştirildi.
EĞİTİM 10.04.2022, 19:35
Daha önce 41 ilde uygulanan YDS, adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlendi.
YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.
Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları, 6 Mayıs'ta açıklanacak.
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