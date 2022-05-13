Üniversite öğrencilerine yönelik af çalışması başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rize-Artvin Havalimanı açılışının hayırlara vesile olmasını dileyerek, 14 Mayıs gününün anlamlı bir gün ve "Yeter söz, yetki ve karar milletindir" diyen bir anlayışın Türkiye'de iktidara gelmesinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencileriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını açıklayan Akbaşoğlu, "Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim-öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren bir çalışmayı başlattık." bilgisini verdi.

Çalışmanın detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Akbaşoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine bu haklarını kullanabilme imkanını getiren bir yasal düzenlemeyi temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiklerini söyledi.

"Muhalefetin sözlerinin hiçbir doğruluğunun olmadığı görüldü"

Muhalefetin her bir olayı çarpıtarak manipüle ettiğini, siyasi ranta dönüştürmek istediğini kaydeden Akbaşoğlu, bunun en son örneğinin; açıkça Türk Ceza Kanunu tarafından suç sayılan fiilleri işlediği için alt mahkemelerce verilen kararın Yargıtay tarafından onanmasının dahi CHP ve ittifakı tarafından siyasi şova dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

Apaçık işlenmiş suçu siyasi noktaya dönüştürme çabasının milletin gözünden kaçmadığını ifade eden Akbaşoğlu, bu çabaların beyhude olduğunu dile getirdi.

Muhalefetin derdinin gerçeği ortaya çıkarmak olmadığını belirten Akbaşoğlu, muhalefetin tek derdinin her gerçeği ters yüz ederek, siyasi rant devşirmek olduğunu kaydetti.

Bunun artık bir siyaset tarzı haline dönüştüğünün altını çizen Akbaşoğlu, "Bir yalanı bir başka yalanla örtme, olayları çarpıtarak, kendi siyasi hedefleri doğrultusunda kullanma iki yüzlülüğü o kadar her olayda ortaya çıktı ki; bundan sonra muhalefetin söylediği sözlerin hiçbir doğruluğunun olmadığı kamuoyunca görüldü." ifadelerini kullandı.

"Suç işleyebilir ancak hiçbir cezaya çarptırılmamaları gerekir' yaklaşımıyla hareket ediyorlar"

Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasını değerlendiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sürecin nihayetlenmesini 'Acaba bir kaotik, provokatif, manipülatif bir ortam nasıl oluşturabiliriz' siyasi mühendisliğiyle ele alan bir CHP yönetimi ve onlarla beraber siyasi müttefiklik içerisinde olanların hezeyanlarıyla karşı karşıyayız. Adeta 'Her türlü suçu bunlar işleyebilir ancak hiçbir cezaya çarptırılmamaları gerekir' yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Herkes kanun önünde eşittir. Kim suç işlerse, hak ihlalini ortaya koyarsa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde bağımsız ve tarafsız yargı tarafından savunma makamının, iddia makamının ve dosya içeriğinin baştan sona incelenmek suretiyle ilgili ve yetkili, bağımsız ve tarafsız yargıçlar tarafından ilgili mevzuat ve vicdani kanaatleri doğrultusunda karar vermeleri esastır. Olup biten mesele de tamamen bundan ibarettir."

Her olayı siyasi iktidara endeksli bir şekilde yorumlamaya çalışanlar ile kendi taşıdıkları sıfatları siyasi iktidara yamamaya çalışanların, bu çabalarının beyhude olacağını Haziran 2023 seçimlerinde göreceklerini söyleyen Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin dün ifade ettiği bütün hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. İkiyüzlü olan, manipülatör olan, zorba olan sensin Kılıçdaroğlu. Sen bir diktatör bozuntususun. Mandacı Kemal Kılıçdaroğlu ve hempaları bu konuda milletimizi asla yanlış yola sevk edemeyeceksiniz. Belirli bir süredir Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP'nin ve Erdoğan karşıtlığında kin ve nefret, hırs ve hasetleriyle birleşenlerin ortaya koyduğu yaklaşımlar sadece provokasyona yönelik yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.