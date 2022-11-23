Üniversite öğrencileri mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim görüyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Memba Tarım Ürünleri şirketi tarafından, TKDK'nın desteğiyle kurduğu tesise gelerek mantar üretimi konusunda uygulamalı eğitim görüyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, , Ziraat Fakültesi olarak uygulama derslerinin bir kısmını tesiste gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mantarın aynı zamanda Ziraat Fakültesi ile ilişkili olan bir alan olduğunu belirten Tunçtürk, şunları kaydetti:

"Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Çavuşoğlu hocam sürekli buraya gelip gidiyor, eğitimler veriyor. Burası öğrenciler için bir uygulama alanı oldu. Öğrencilerimiz uygulama derslerini burada görüyor. Gelecekte onlar için bir iş alanı oluşturuyor. Burada çalışan 40'a yakın arkadaşımız var ve bunların birçoğu Ziraat Fakültesi'nde öğrenci olanlar ya da mezun olanlar. Bu açıdan mezunlara ve öğrencilerine iyi bir iş kaynağı olduğunu düşünüyorum."

Tesisin Tarım Bakanlığının destekleriyle kurulduğunu dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise "Bölgemiz için önemli bir tesis. Birçok ilin mantar ihtiyacı buradan karşılanıyor. 40'a yakın kişinin istihdam edildiği tesis ihracat yapmaya hazırlanıyor. Bu geliştiği zaman diğer testlerin kurulmasına vesile olacaktır." dedi.