Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını başlattıklarını duyurdu.

EĞİTİM 24.08.2022, 12:45
Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni bir döneme başladıklarını ifade etti.

Yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirten Kasapoğlu, çok kapsamlı bir hazırlık çalışmalarının olduğunu söyledi. Bu süreci başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibarıyla başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Yapılan başvurular bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik gerçekleştirilecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte inşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak."

Yurt ücretleri

Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili de internette birtakım ifadeler gördüğünü vurgulayarak, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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