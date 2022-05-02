Üniversite öğrencileri derslerini tarihi ve kültürel mekanlarda işliyor
Kars'ta Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda, öğrenciler ören yerleri, müze, doğal sit alanları, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler ile bilim merkezlerinde ders işliyor.
Tarihi ve kültürel ortamlarda ders gören üniversite öğrencilerinin, eğitim sürecini yaşayarak ve görerek tamamlaması amaçlanıyor.
Öğrenciler, yaptıkları sunumlar ve araştırmalar sayesinde hem akademik başarılarına katkı sağlıyor hem de sosyo-kültürel yönden kendilerini geliştiriyor.
Araştırma Görevlisi Dr. Aysun Eroğlu, öğrencilerin bu şekilde gördükleri dersler sayesinde etkileşimlerinin de arttığını söyledi.
Uygulama öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştiriyor
Öğrencilerin tarihi yerleri araştırmasının, gezdikleri yerler hakkında bilgi vermesinin çok önemli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Öğrenciler arasında gruplar yapıyoruz, gideceğimiz yerler hakkında araştırma yapan öğrenciler bizlee bilgi veriyor. Öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştirmekle beraber onlara sosyo-kültürel yönden katkı sağlamak için de gruplar oluşturup, her gezdiğimiz yeri her hafta bir grubun bize anlatmasını istiyoruz." dedi.
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