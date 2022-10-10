Ukrayna'da sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.

"Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı"

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, yaptığı açıklamada, "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı." dedi.

Kiev'e atılan roketlerden biri Zelenskiy'nin ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.

Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendi

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı.