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Türkiye’de bir ilk! Yol trafik güvenliği üniversitede “ders” olarak veriliyor

Yapılan çalışmalarda trafik kazalarının yüzde 98’nin insan hatası, yüzde 40’ının iş hayatından kaynaklı olduğunun belirlendiğine dikkat çeken uzmanlar, alınacak tedbirlerin kazaların önlenmesinde etkisi olacağını söyledi. İnsan kaynaklı ve iş hayatı kaynakları kazaları en aza indirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İSG Uzmanı Özgür Şener, ülkemizde ilk defa bir üniversite çatısı altında Yol Trafik Güvenliği dersinin verildiğini söyledi.

EĞİTİM 14.12.2022, 11:32
Türkiye’de bir ilk! Yol trafik güvenliği üniversitede “ders” olarak veriliyor

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğr. Gör. Özgür Şener, Yol Trafik Güvenliği dersine ilişkin bilgi verdi.

Yol trafik güvenliği dersi veriliyor

Yol Trafik Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği Danışmanı, Yol Trafik Güvenliği dersinin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde 3. sınıflarda ders olarak verildiğini söyledi. Derste ülkemizde ve dünyada iş sağlığı güvenliği çatısı altında yapılan yol trafik güvenliği uygulamalarını konuştuklarını kaydeden Şener, kazaların önlenmesinde verilecek eğitimlerin önemine işaret etti. 

2021’de 5 bin 362 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi

2021 yılında 1 milyon 186 bin 353 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 5 bin 362 kişinin hayatını kaybettiğini, 274 bin 614 kişinin yaralandığını belirten Şener, “Trafik kazalarının yüzde 98’i insan hatalarından meydana gelmektedir. Trafik kazalarının maliyeti de oldukça yüksek. Bugüne kadar ‘Trafik kazalarını sürücü hata yaptı’, ‘Sürücü aracı yanlış kullandı’, ‘Sürücü aracın hakimiyetini kaybetti’, ‘Sürücü hız yaptı’ şeklinde birtakım veriler ile ilerliyorduk. Evet sistemde bir hata var ama bunun tamamının sürücüye ait olmadığını anladık. Avrupa Birliği 2018 yılında yaptığı bir çalışmada kendi bölgelerinde yani Avrupa Birliği ülkelerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 40’ının iş hayatından kaynaklı olduğunu bulmuş. Aslında bizim ülkemiz için bakarsak da ülkemizdeki trafik kazalarının önlemek için iş sağlığı güvenliği bölümü çalışmalarıyla bu kazaların önemli bir oranı yüzde 40’ı önlemek gibi bir şansımız var. O yüzden bu ders çok önemli.” dedi.

Türkiye’de bir ilk!

Türkiye’de ilk defa bir üniversite çatısı altında Yol Trafik Güvenliği dersi verildiğini belirten Yol Trafik Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği Danışmanı, “İş Sağlığı Güvenliği bölümünde Yol Trafiği Güvenliği dersi ilk kez konulmuş durumda. Üsküdar Üniversitesi bu konuda önemli bir liderlik yaptı. Öğrencilerimizin hem “yol trafiği güvenliği” konusunda uzman olması hem de ilerleyen dönemlerde üniversitelerde ders vermelerini diliyoruz. Çünkü trafik hayatımızın önemli bir unsuru. Bu alanda gelecekte ayrı bir kürsü ya da ayrı bir bölüm açılması trafik kazalarının önlenmesinde etkili olacaktır.” dedi.

Şener, trafik kazalarının önlenmesinde sürücülerin eğitimi, yolun kalitesi, trafik belgeleri gibi pek çok unsurun da bulunduğunu, bütüncül bakılınca trafik yol güvenliğinin öneminin de anlaşıldığını söyledi.

Güvenli Sistem Yaklaşımı ile birlikte sadece sürücü tarafındaki iyileştirmeler ile kazaların önlenmesinde sonuç almanın mümkün olmadığını kaydeden Şener, sürücü, araçlar, yol ve trafik şartlarının iyileştirilmesi, kontrol ve denetim sistemlerini de içine alan bir Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemine ihtiyaç olduğunu kaydetti. İnsanın en temel haklarından birinin ulaşım hakkı olduğunu kaydeden Şener, “Bu bölümün özellikle trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli bir misyonu var. Burada üniversitemizin yaptığı liderliği umarım yakın zamanda diğer üniversitelere de aktarıp Yol Trafik Güvenliğini, İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarının çatısı altında toplamayı başaracağız. Bu yüzden de bir ilk olması sebebiyle de önemli.” dedi.

Sürücüyle ilgili veriler işlenebilir

Yapay zeka tabanlı sistemlerin Yol Trafik Güvenliği kapsamında değerlendirilebileceğini ifade eden Yol Trafik Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği  Danışmanı Özgür Şener, “Yol Trafik Güvenliği çatısı altında bütün verileri artık aracın içinden ve dışından alacak haldeyiz. Profesyonel bir şekilde bütün verileri işleyeceğiz ve bu verileri iyileştirme için kullanacağız. Örneğin günümüzde araçların içinde kamera sistemleri var ve bu sistemler sürücünün kemer takıp takmadığını, sürücünün yorgunluğunu, cep telefonu ile konuşmaya yatkınlığını, direksiyonu tek elle mi tutuyor gibi pek çok veriyi yapay zeka öğreniyor ve artık anlık tepki verebiliyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi bir ilke daha imza attı

Üsküdar Üniversitesi İSG Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan da Üsküdar Üniversitesi olarak Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İSG Laboratuvarı ve Uygulama Alanı açarak İSG’de laboratuvar kuran ilk üniversite olduklarına dikkat çekti. Uçan, “Müfredatlarımızda başka üniversitelerde olmayan sahanın ihtiyaçlarına göre birçok ders açtık. Bunlara sahada profesyonel olarak bu işi yapan öğretim elemanları ders verdiler. Örnek olarak  Auto-Cad dersi,  ADR (Uluslararası Kara Yollarında Kimyasalların Taşınması), PKD (Patlamadan Korunma Dökümanı), Modelleme derslerini sayabilirim. Bu dersleri alan öğrencilerimizin lisans öğrencileri arasında olumlu bakımdan fark yaratıklarını gördük. Bu sene ise müfredatımıza yine Türkiye'de bir ilk olarak Trafik Yönetim Sistemleri kapsamında Yol Trafik Güvenliği dersini ekledik. Bu dersi bu konuyu bu konudaki sayılı uzmanlardan biri olan Özgür Şener hocamız verecektir. Öğrencilere ayrıca tatbikat sahasına da tatbikat yaptıracak.” diye konuştu.

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