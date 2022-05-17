Türkiye'nin uluslararası eğitim paydaşları Maarif Vakfı koordinasyonunda bir araya geldi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Vakfımız 6 kıtada 49 ülkedeki 427 eğitim kurumunda 8 bin personeliyle 50 bin öğrenciye eğitim-öğretim ve barınma hizmeti vermektedir." dedi.

EĞİTİM 17.05.2022, 21:27
Türkiye'nin uluslararası eğitim paydaşları Maarif Vakfı koordinasyonunda bir araya geldi

Prof. Dr. Birol Akgün, 49 ülkedeki 427 eğitim kurumunda 50 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, "Vakfımız uluslararası eğitim çalışmalarıyla diğer milletler arasında dostluk bağlarını güçlendirmeye devam etmektedir." dedi.

Üçüncü Üniversitelerle İşbirliği İstişare Toplantısı, İstanbul'da Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde yapıldı.

Kurum temsilcileri ve rektörler, toplantıda Türkiye'nin eğitim alanında uluslararasılaşma misyonunun temellerini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki iş birliğini artırmak için yeni hedef, strateji ve iş birliği alanlarını ele aldı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın kurulduğu ilk günden bu yana eğitim alanında ulusal ve uluslararası önemli ilklere imza attığını söyledi.

Altı kıtada 49 ülkede büyük bir eğitim kadrosuyla çalıştıklarını dile getiren Akgün, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'ye nitelikli öğrenci kazandırmak için Maarif Ajansını kurduk. Maarif Ajansı ile Maarif öğrencileri başta olmak üzere uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler, eğitim sistemi, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim imkânları gibi konularda bilgi edinmeleri, Türkiye’ye nitelikli uluslararası öğrencilerin temini, Türkiye’deki öğrencilerin yurtdışındaki üniversiteler ve eğitim sistemleri hakkında doğru bilgi edinmeleri ve nitelikli üniversiteleri tercih etmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Maarif Ajansı 2020'ye kadar 6 ve 2020’de 15 uluslararası eğitim fuarı düzenlemiştir." diye konuştu.

Prof. Dr. Akgün, yaptıkları çalışmaların uluslararası alanda da onay ve takdir gördüğünü dile getirdi.

Eğitimin tüm ülkeler için uluslararası bir gündem haline geldiğine işaret eden Akgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Temelde faaliyet gösterilen ülkenin milli müfredatı esas alınarak verilen Maarif eğitiminde, ihtiyaç duyulması ve ilgili hükümetin de onayıyla Uluslararası Bakalorya (IB) veya Cambridge gibi uluslararası programlar da uygulanmaktadır. Diğer taraftan Vakfımız, Ar-Ge faaliyetlerine de ağırlık vermekte, Uluslararası Maarif (IM) ismiyle kendi özgün uluslararası müfredatını oluşturmaktadır. Müfredat konusunda en önemli somut ürünümüz şimdilik Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı ve Müfredatı oldu."

Prof. Dr. Akgün, Türkiye'nin küreselleşen dünyada giderek etkin bir ülke haline geldiğine dikkati çekerek, üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İpek Coşkun da toplantıda "Türkiye'de ve Dünyada Uluslararası Öğrencilerinin Güncel Durumu" başlıklı bir sunum yaptı.

Uluslararası eğitim hareketliliğine değinen Coşkun, "Her geçen yıl eğitim ülkeler arasında farklı etkileşimleri sağlıyor. Öğrenci hareketliliği o kadar yüksek ki 2025'te 8 milyon öğrencinin başka bir ülkeye eğitim için gideceği öngörülüyor. Bu birçok ülke nüfusundan daha fazla. Türkiye de son yıllardaki eğitim çalışmaları sayesinde uluslararası öğrenci sayısında ilk 10'a girmeyi başardı." diye konuştu.

Projeler sunuldu

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversite rektörleri, Türkiye Maarif Vakfı ile yaptıkları protokol işbirliklerinin niteliklerini artırmak, daha verimli sonuçlara odaklanmak ve önceki toplantılarda ortaya konan sorun, öneri ve talepleri değerlendirerek iş birliği olanaklarını masaya yatırarak projelerini sundu.

Üçüncü Üniversitelerle İşbirliği İstişare Toplantısına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Ulusal Ajansı, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ulusal Ajans, Göç İdaresi Başkanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 79 üniversitenin rektör veya yardımcısı katıldı.

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