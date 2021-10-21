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Türkiye Maarif Vakfı, Güney Sudan'daki ilk okulunu 2022'de açacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika ülkesi Güney Sudan'daki ilk eğitim kurumunu gelecek sene açacak.

Türkiye Maarif Vakfı, Güney Sudan'daki ilk okulunu 2022'de açacak

Türkiye’nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan’da uluslararası okul açılmasıyla ilgili olarak TMV'nin Etiyopya Direktörü Levent Şahin’le birlikte Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı, İskan Bakanı, Eyalet Valisi, Federal Eğitim Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmelerde bulundu.

Temaslar sonucunda TMV ile Güney Sudan arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanması üzerinde mutabakat sağlandı.

Vakıf Etiyopya Direktörü ve Federal Eğitim Bakanlığı Müsteşarı arasında imzalanan anlaşma, TMV'nin Doğu Afrika’da imzaladığı ilk Ev Sahibi Ülke Anlaşması oldu.

TMV okulunun 2022'de Güney Sudan’da faaliyete geçmesi bekleniyor.

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