Türkiye Maarif Okulu, Kongo'da öğrencilerin geleceğine yön veriyor

Güvenlik, altyapı ve ekonomik sorunları bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da yer alan okul, Türkiye'nin girişimleri sonucu, Ağustos 2018'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elinden alındı.

Örgütün kendi emellerine yönelik paravan olarak kullandığı okul, altyapı ve teknolojisi yenilendikten sonra yeniden Kongo halkının hizmetine sunuldu.

FETÖ döneminde 300 civarında öğrencisi bulunan okul, bugün 669 öğrencisiyle Kongolu ailelerin eğitim-öğretimde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 6 dönümlük arazide kurulu okulda, 37 derslik, spor kompleksleri, bahçe, kantin ve farklı sosyal aktivitelere yönelik alanlar bulunuyor.

Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve dil laboratuvarları bulunan okulda, teorik bilginin yanında pratik yapma imkanı da sunuluyor.