Türkiye'den öğretmenler, Avrupa dijital eğitim projelerinde "kalite etiketi" ile zirvede

Avrupa'daki okulların müfredat çerçevesinde herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını sağlayarak okullar arası deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını kolaylaştıran "eTwinning" adlı çevrim içi platformda, öğretmen ve öğrenciler katıldıkları faaliyetlerle, bilişim teknolojileri ve yabancı dil becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.

Avrupa'da 2005'te hayata geçen, Türkiye'de ise 2009'dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen eTwinning'e kayıtlı 44 ülke bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre Türkiye, platformda en fazla faaliyet düzenleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Avrupa'da platforma kayıtlı toplam 218 bin 381 okul, 1 milyon 28 bin 966 öğretmen ve 139 bin 190 proje bulunurken, Türkiye, 2009'dan bu yana üye olduğu platformda 56 bin 726 okul ve 331 bin 160 öğretmen ile 61 bin 99 proje yürüttü.

Rakamlar Türkiye'nin 44 ülkeden platforma kayıtlı toplam okul sayısının yüzde 26'sına, öğretmenlerin yüzde 32'sine ve projelerin yüzde 44'üne sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Kovid-19 salgını döneminde, Türkiye'deki öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eTwinning platformundan düzenlenen uzaktan eğitimlere 834 bin 644 kez katılım sağlandı. Türkiye, 81 ilde 83 il koordinatörünün de aktif çalışmasıyla, salgın süresince 44 ülke arasında, çevrim içi eğitimlerle en fazla eğitim verilen ülke oldu.

Ulusal Kalite Etiketi alan projeler Avrupa Kalite Etiketi için aday olabiliyor

Temel bilgiler, doğa, kültürel miras, sanat, spor, sanayi, sıfır atık, geri dönüşüm ve sosyal yardımlaşma gibi konularda ürettikleri projeler yüksek kalite düzeyine ulaşan öğretmenler, her ülkedeki Ulusal Destek Servisi tarafından "Ulusal Kalite Etiketi" ile ödüllendiriliyor.

Bu projelerden Avrupa düzeyinde başarılı olanlarına ise Brüksel'deki Merkezi Destek Servisi tarafından "Avrupa Kalite Etiketi" veriliyor.

Türkiye, son 4 yıldır hem "Ulusal" hem "Avrupa Kalite Etiketi" alan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. 4 yılda platformda verilen 89 bin 437 "Ulusal Kalite Etiketi"nin yüzde 56,68'ini, 45 bin 135 "Avrupa Kalite Etiketi"nin ise yüzde 46,8'ini Türkiye kazandı.

Türkiye'nin "Ulusal Kalite Etiketi" sayısı 2018'de 1772, 2019'da 4 bin 677, 2020'de 10 bin 958 iken 2021'de bu sayı 33 bin 287'ye yükseldi. Bu alanda Hırvatistan dört yılda 4 bin 342, İtalya ise 4 bin 168 etiket ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 2018'de 795, 2019'da 2 bin 266, 2020'de 5 bin 884, 2021'de 12 bin 184, toplamda 21 bin 129 "Avrupa Kalite Etiketi" kazandı. Bu kategoride de Türkiye'yi 2 bin 737 etiket ile İtalya, 2 bin 457 etiket ile Hırvatistan izledi.