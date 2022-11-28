Son Dakika

Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girdi.

EĞİTİM 28.11.2022, 16:08
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi bugün "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden dünya kamuoyuna açıklanacak.

, URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.

Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler de değerlendirmeye alınmadı.

URAP sıralamasında, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girdi. Sıralamada, 9 üniversite, 501-1000 aralığında yer aldı. Bu 9 üniversite içinde 517'nci sıra ile Hacettepe Üniversitesi, en iyi dereceyi yapan üniversite oldu. Bu sıralamasıyla aynı zamanda "dünyanın ilk 500 üniversitesi" hedefine en yakın olan Hacettepe Üniversitesinin makale sayısı da dünya ortalaması ile uyum gösterdi.

Hacettepe Üniversitesinin ardından en iyi dereceyi yapan 10 üniversite ile dünya sıralamasındaki yerleri şöyle:

"İstanbul Üniversitesi 639'uncu, Ankara Üniversitesi 745'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 778'inci, ODTÜ 810'uncu, Gazi Üniversitesi 877'nci, Ege Üniversitesi 889'uncu, Koç Üniversitesi 957'nci, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 965'inci, Atatürk Üniversitesi 1006'ncı."

Çin, ABD gibi ilk 10'a 3 üniversitesi ile birden girdi

Sıralamada, Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversitesi" olarak geçen yıllarda olduğu gibi yine birinci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi ikinci, University College London da üçüncü oldu.

Sıralamada, Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinin yükselişi de dikkati çekti. Ülkenin 1998'den bu yana desteklediği 9 üniversite her yıl kendilerini daha da geliştirdi ve 2003'ten bu yana tüm dünya sıralamalarında yükselmeye devam etti ve Çin'in 9 üniversitenin tümü ilk 100'e girmeyi başardı.

Bu başarının ötesinde, ülkenin Shanghai Jiao Tong, Tsinghua ve Zhejiang isimli 3 üniversitesi, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı.

Çin üniversitelerinin bu başarısı, Harvard, Stanford ve Johns Hopkins üniversiteleri ile ilk 10'da 3 üniversiteye sahip ABD ile benzerlik gösterdi.

"Bilimsel yayınları artırma çabası umut verici"

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, yaptığı açıklamada, sayıları 200'ü aşan Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselebilmek için bilimsel yayınlarını artırma çabalarının umut verici olduğunu ifade etti.

Ancak URAP 2022-2023 dünya sıralamasında Türk üniversitelerinin umulan yükselişi gösteremediğini belirten Akbulut, bunun temel nedeninin, yayın ve atıfların sayısının azlığı ile makalelerin etki değeri düşük dergilerde yayınlanmaya devam etmesi olduğunu bildirdi.

Akbulut, Türkiye kaynaklı makalelerin sadece yüzde 22,67'sinin etki değeri en yüksek dergilerde yayımlanabildiği için Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarının atıf alma oranının dünyanın ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.

Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3000 üniversitesi arasına 118 Türk üniversitesinin girmesine ilişkin Akbulut, "Türkiye'nin 118 üniversitesi arasında ilk 100'de, ilk 250'de ve ilk 500'de yer alabilen üniversitesi yoktur. İlk 1000'de sadece 9 üniversitemiz yer almaktadır, dünya sıralamasında ilk 3000'de 100’den fazla üniversitemizin yer almasına karşın, üst sıralarda arzu edilen sayıda üniversitemizin olmayışı, etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayılarımızın yeterince artırılamadığını göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Kasım 2022
İmsak 06:29
Güneş 07:59
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Bodrumspor 14 22
8. Bandırmaspor 14 21
9. Manisa FK 13 20
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4