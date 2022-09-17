Türkiye'de afet eğitimi alan gençler ülkelerinde AFAD gönüllüsü olacak
Erasmus+ Gençlik Değişimi projesi kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler, Sakarya'da AFAD tarafından eğitim ve tatbikattan geçirilerek olası afet durumlarına hazırlanıyor.
Erasmus+ Gençlik Değişimi projesi kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler, Sakarya'da aldıkları eğitimlerin ardından ülkelerinde AFAD gönüllüsü olacak.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında Türkiye, İspanya, Estonya, Yunanistan, Romanya'nın ortaklığıyla gençlerin afet ve acil durumlara hazır hale gelmesi için Sapanca'daki İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'de 8 günlük eğitim programı düzenlendi.
Projesi kapsamında 35 yabancı öğrenci, eğitim ve tatbikattan geçirilerek olası afet durumlarda göreve hazır hale geliyor.
Deprem gibi doğal afetlerin zararlarının en aza indirgenmesi hedeflenen projeyle gençlerin acil müdahale ve ilk yardım konularında üst düzey bilgilere sahip olmaları ve bunları diğer bireylere aktarmaları da hedefleniyor.
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