Turizm sektörüne ara elaman yetiştiren lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kat hizmetleri ve yiyecek içecek dalında eğitim alan öğrenciler, mezun olmadan, staj gördükleri oteller başta olmak üzere turizm bölgelerindeki otellerden iş teklifli alıyor.

Uygulama oteli ve restoran hizmeti veren okulda eğitim alan öğrenciler, okula başladıklarında döner sermayeden aldıkları ücretle de harçlıklarını çıkartıyor.

Okulun müdürü Elif Tumgan, okulun en büyük özelliğinin turizm sektörüne ara elaman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Tumgan, mezun olan öğrencilerin isterlerse üniversite hayatına devam edebildiği gibi hemen işe başlayıp hayata atılabildiklerini belirtti

Okulda 147 öğrenci ile eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Tumgan, "Okulumuz 2019 yılında proje okulu olmuştu. Bakanlığımızın belirlediği otel zincirlerinden biriyle protokol imzalamış bir okuluz. Bu oteller öğrencilerimize puan ortalamasına göre burs vermekte. Öğrencilerimiz buralarda hem staj yapmakta hem de başarılı olanlar mezun olur olmaz otelde işe başlamakta. Bugün hem turizmin önemini hem de işsizliği göz önüne alırsak çok iyi bir istihdam alanı oluşturan bir okuluz." dedi.