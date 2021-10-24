Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın fenerbahçe yeni teknik direktörü
Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 24 bin 792 kişinin...
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden...
Marmara Denizi açıklarında gemi kazası
Marmara Denizi açıklarında gemi kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda...

Turizm sektörüne ara elaman yetiştiren lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Yozgat'ta turizm sektörüne ara elaman yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, sektör içinde mutlaka iş buluyor.

Turizm sektörüne ara elaman yetiştiren lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kat hizmetleri ve yiyecek içecek dalında eğitim alan öğrenciler, mezun olmadan, staj gördükleri oteller başta olmak üzere turizm bölgelerindeki otellerden iş teklifli alıyor.

Uygulama oteli ve restoran hizmeti veren okulda eğitim alan öğrenciler, okula başladıklarında döner sermayeden aldıkları ücretle de harçlıklarını çıkartıyor.

Okulun müdürü Elif Tumgan,  okulun en büyük özelliğinin turizm sektörüne ara elaman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Tumgan, mezun olan öğrencilerin isterlerse üniversite hayatına devam edebildiği gibi hemen işe başlayıp hayata atılabildiklerini belirtti

Okulda 147 öğrenci ile eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Tumgan, "Okulumuz 2019 yılında proje okulu olmuştu. Bakanlığımızın belirlediği otel zincirlerinden biriyle protokol imzalamış bir okuluz. Bu oteller öğrencilerimize puan ortalamasına göre burs vermekte. Öğrencilerimiz buralarda hem staj yapmakta hem de başarılı olanlar mezun olur olmaz otelde işe başlamakta. Bugün hem turizmin önemini hem de işsizliği göz önüne alırsak çok iyi bir istihdam alanı oluşturan bir okuluz." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.