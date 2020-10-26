TEV ve KAHEV GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Eğitime gönül vermiş birkaç kadın hekim tarafından 2017 yılında temelleri atılan ve bugün yurdumuzun her köşesinde, eğitimin her alanında yardım faaliyetlerini binlerce kadın tıp doktoru ve diş hekimi üyesinin çalışmalarıyla sürdüren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile Türkiye'nin en köklü eğitim vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) koronavirüs salgınında virüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için güçlerini birleştirdi. Eğitim hayatlarının sekteye uğramaması ve hayallerinin yarım kalmaması amacıyla harekete geçen KAHEV ile TEV’in iş birliği sayesinde sağlık çalışanlarının tüm Türkiye’ye emanet kalan çocukları, eğitim hayatları boyunca bu iki güzide vakfın kanatları altında olacak.

Salgın sürecinde en ön saflarda virüse karşı savaşırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade edebilmek için el ele veren iki kurum, ayrı ayrı başlattıkları “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” ve “Emanetiniz, Emanetimizdir” projelerini birleştirerek, bu süreçte ebeveynlerini kaybeden çocuklara birlikte destek olma kararı aldı. TEV ve KAHEV, ülke genelinde sahip oldukları geniş ağın yanı sıra sahaya yakınlıkları, yüksek organizasyon kabiliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin anında yanında olmaları ve en önemlisi de ülkenin geleceği olan genç nesli, eğitim yolculuklarında yalnız bırakmayan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

“KAHEV ile iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz”

Konu özelinde açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) tam 53 yıldır eğitimde fırsat eşitliği adına üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalıştığını, pandemi sürecinin başından itibaren virüse yakalanarak vefat eden sağlık çalışanları çocuklarına eğitim desteği vermek için faaliyetlerini gayretle yürüttüklerini belirterek, "Türk Eğitim Vakfı (TEV) olarak koronavirüsün dünya ve ülkemizdeki yayılım haberlerini dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. TEV Ailesi olarak bu olağanüstü günlerde öğrencilerimizin kesintisiz eğitim desteği alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu farkındalıkla da bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimleri yarım kalmaması için hızlıca harekete geçerek ‘’TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’’nu başlatmıştık. Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek çağrımıza Türkiye’nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız büyük hassasiyet gösterdi.Şimdi, bizim gibi tüm eforunu ihtiyacı olan gençlerin eğitimine destek vermek için sarf eden Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) aynı amaca hizmet eden kıymetli girişimleri “Emanetiniz, Emanetimizdir” projesiyle “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” burs projemizi birleştirerek, beraberce çocuklarımızın eğitim hayatlarında yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamaya çalışan bir vakıf olarak ayrıca TEV Akademi, TEV Mentorink, staj – iş, yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans imkanlarıile bu iki vakfın kanatları altındaki öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

“Hep birlikte bize emanet edilen çocuklara sahip çıkacağız”

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tülin Pınar Eser ise yaptığı açıklamada, “KAHEV üyesi kadın hekimler olarak, ülkemizi etkisi altına alan COVID- 19 pandemisine karşı mücadelemizi, canımız pahasına, en ön saflarda vermeye devam ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden bu salgın nedeniyle, aralarında çok değerli hocalarımızın da olduğu, birçok çalışma arkadaşımızı kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. KAHEV Ailesi olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının çocuklarını emanetimiz olarak görüyoruz. Toplum sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın geride kalan çocukları için geçtiğimiz Nisan ayında başlattığımız ‘Emanetiniz, Emanetimizdir’ kampanyasına, camiamız başta olmak üzere toplumun her kesiminden gösterilen büyük ilgi, bizi fazlasıyla duygulandırdı. KAHEV’li kadın hekimler olarak, sahada olmamızın da verdiği avantajla, pandemide vefat eden tüm çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına ivedilikle ulaşmış ve ihtiyacı olanların hepsine de eğitim desteği vermeye başlamış bulunmaktayız. Şimdi gücümüzü, aynı kapsamda çalışmalar gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birleştiriyoruz. Bu yeni güç birliği ile de salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bize emanet edilen çocuklarımıza sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

İki kurumdan ortak mücadele...

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Türkiye'nin her bölgesinde okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs faaliyetleri yürütüyor. Aynı zamanda bursiyerlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor, kütüphanelerden atölyelere, çeşitli laboratuvarlardan kitap yardımlarına kadar eğitimin farklı alanlarında da destek sağlıyor. Türk Eğitim Vakfı ise Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şube ve bursiyer ağıyla geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların eğitim hayatlarında yanında olmayı amaçlıyor. TEV Doğal afet, acı olay gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs veriyor.