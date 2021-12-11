Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken "drone" kullanacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turan, çocukların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi dersleri öğrenirken hem doğayı tanımalarını hem de teknolojiyi kullanmalarını sağlayacak "Tekno-Organik Okul" adında bir model geliştirdi.

Çocuklar arasında dijital bağımlılık ve obezitenin arttığını gören, öğrencilerinin doğayı ve hayvanları tanımadan büyüdüklerini gözlemleyen Prof. Dr. Mehmet Turan, geçen yıl "Organik Okul" adını verdiği bir müfredat hazırladı.

Temel eğitim düzeyindeki 12 dersi kapsayan 1165 ders planı oluşturan Turan, müfredatında öğrencilerin temel eğitimlerinin yanı sıra yumurta toplama, inek sağma, arı yetiştirme, sebze ve meyve toplama, ekmek yapma, ormanlık alanda yön bulma gibi günlük hayata dair pek çok detaya da yer verdi.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sadece "organik" olmasının yeterli olmayacağını fark eden Prof. Dr. Mehmet Turan, akademik çalışmalarının ardından şimdi de "Tekno-Organik Okul" modelini geliştirdi. Turan bu model ile çocukların öğrenme sürecine hem doğayı hem de teknolojiyi entegre etti.