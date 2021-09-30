TDÇV, her yıl Türk dünyasından 500 çocuğa Türk kültürünü tanıtmak istiyor

Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı da olan Prof. Dr. Topsakal yaptığı açıklamada, TDÇV'nin kuruluş amacının dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türk kökenli ve Müslüman çocukların geleceğiyle ilgili projeler yapmak olduğunu söyledi.

Topsakal, vakfın Avrupa'da, Rusya Federasyonu ve ona bağlı bölgelerde, Türk dünyası ve cumhuriyetlerinde, özellikle Kuzey Afrika, Afrika ve Ortadoğu'daki çocukların geleceğine dair katkılar sunmak üzere planlandığını dile getirerek, misyon olarak çocukların öncelikle bilim dünyasına nasıl katkı vereceğini ölçmek istediklerini anlattı.

2020'de düzenledikleri bilim festivalinde dünya ve Türk çocuklarının katıldığı Türk Dünyası Bilim Olimpiyatlarının ilkini yaptıklarını aktaran Topsakal, Ankara'da yapılan Bilim Olimpiyatlarına dünyadan ve Türkiye'den yaklaşık 1.000 projenin katıldığını kaydetti.

Topsakal, şöyle devam etti:

"Bunların içinden başarılı olan projeler aşama aşama ilgili profesyonel jüriler tarafından değerlendirilerek dereceye kalan projeler ödüllendirildi. Türkiye'deki ilgili kuruluşlar tarafından da takip edilen bilim olimpiyatları yetenekli çocuklarımız ve onların ürüne dönüşebilecek projelerini takip etmeye başladı. Bizler de dünya üzerindeki kendi çocuklarımızın neler üretebildiğini de bu faaliyetle görmeyi amaçladık. Bu faaliyetler her yıl devam edecek. Çünkü bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yıl ise bilim olimpiyatlarımızı Türk Dünyası kültür başkenti olan Özbekistan'ın Hive şehrinde yapmaya karar verdik. Gelecek sene de Bursa'da yapılacak. Türk dünyası başkenti 2022'de Bursa olacak."

Vakfın faaliyetlerinin son iki yıldır Güngör Azim Tuna'nın başkanlığında yürüdüğünü anlatan Topsakal, vakıf olarak başka düşüncelerinin olduğunu ve bunu geleneksel hale dönüştürmek istediklerini aktardı.

Topsakal, daha önce defalarca Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusu merhum Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından yapılan Türk Dünyası Çocuk Şölenlerini tekrar başlatarak çocuklara sevgi ve coşkuyu tekrar yaşatmak istediklerini belirtti.

Topsakal, bu şölenle binlerce çocuğu Türkiye'ye getirerek, şehirleri, gezdireceklerini, Türk-İslam kültürü ve ahlakıyla tanışmalarına vesile olacaklarını anlatarak, "TDÇV olarak (Türk dünyasının) farklı şehirlerinden her sene seçtiğimiz 500 çocuğumuzu getirerek, ailelerimizle beraber devletimizin kontrolünde onları misafir etmek, Türk-İslam kültürüne ait yerleri gezdirip onlara bu kültürü tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Buna benzer faaliyetlerin Türkiye'de yapılması gerektiğine inandığını ve yapmak istediklerini vurgulayan Topsakal, dünya üzerinde yaşayan Türk çocuklarının kültürünü yerinde görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Topsakal, bilim ve şölenin mutlaka devam etmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni bir projeye başlıyoruz. Bu projenin içinde İstanbul Üniversitesi de olacak inşallah. Üniversitemizde kulüplerimiz var. Gençler vefa grupları oluşturarak engellilere, yaşlılarımıza, çocuklara destek oluyor. Özellikle çocuklarımıza yardım etmek, onların yüzünü güldürmek öğrencilerimizin yapmak istediği bir faaliyet. Eskiden (Vakfı kurmadan önce) şöyle bir projem vardı; büyüyen çocuklarımızın oyuncaklarını toplayarak yeniden kutulamak ve oyuncakları çocuklarımıza hediye olarak dağıtmak. Vakfı kurarken de bu hayalim vardı."

200 Azerbaycanlı şehit çocuğuyla 200 Türk şehit çocuğu İstanbul'da buluşacak

Vakıf olarak tek başına faaliyet yapmadıklarını dile getiren İlyas Topsakal, nisan ayının başında Azerbaycan'a gittiklerini, oradaki şehit çocuklarını ziyaret ettiklerini ve bir tır içinde 40 bin oyuncak götürüp tek tek şehit evlerine uğranarak oyuncakları çocuklara dağıttıklarını anlattı.

Topsakal, Azerbaycan'dan dönerken (Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı) Mehmet Mutlu'ya, "Biz zaten Çocuk Vakfı'nda da beraberiz ve hep beraber faaliyetler yapıyoruz. Bunun devamı gerekir dedim. 200 Azerbaycan'daki şehit çocuğumuzu, 200 de Türkiye'deki şehit çocuğumuzu alalım, İstanbul'da bir hafta geleneksel oyunlarımızla ilgili bir turnuva yapalım." şeklindeki önerisinin karara geçtiğini ve uygulamaya karar verdiklerini ifade etti.

Topsakal, "Mart, nisan veya mayısta Azerbaycan'a da bakacağız. 200 Azerbaycanlı şehit çocuğumuzu getirip burada o turnuvayı yapacağız inşallah. Çok da güzel bir turnuva olacak. O çocuklarımız bir hafta burada kalacak." diye konuştu.

TDÇV'in çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Topsakal, Türktoyu Projesi'nin müthiş bir proje olduğunu dile getirdi.