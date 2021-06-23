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Taşımalı eğitime erişim sağlayan okul servis araçları elektronik izleme sistemleriyle denetlenebilecek

Taşıma yoluyla eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları, Taşımalı Eğitim Denetleme ve İzleme Sistemi (TEDİS) aracılığıyla denetlenebilecek.

Taşımalı eğitime erişim sağlayan okul servis araçları elektronik izleme sistemleriyle denetlenebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB'den yapılan bilgilendirmede, değişiklikle, Bakanlık bünyesindeki öğrenci taşıma hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla okul servis araçlarının elektronik izleme sistemleri vasıtasıyla denetlenmesi ve izlenmesine imkan sağlandığı ifade edildi.

Bilgilendirmede, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarının, TEDİS vasıtasıyla güzergah boyunca takip edilmesiyle özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılmasının sağlanması, taşıma merkezi okullarda görevli idareci ile öğretmelerin iş yükünün azaltılması ve öğrenci taşıma hizmetlerinin toplam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İlk etapta bu yıl iki ilde pilot uygulama yapılacağı, bu durumun okul servis araçlarına bir külfet getirmeyeceği belirtildi.

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