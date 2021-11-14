Taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği meslek lisesinde kaynıyor

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü mutfağında öğrenciler ve usta öğreticiler kontrolünde pişirilen günlük 3 çeşit yemek, Antakya ve Defne ilçelerindeki taşımalı eğitim veren 44 okula sıcak şekilde ulaştırılıyor.

Meslek lisesi öğrencileri, hazırladıkları yemekle hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de kazanç sağlıyor.

Okul Müdürü Volkan Şeşen, günlük 3 bin 500 öğrenciye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Yemekhanelerinde hazırlanan yemeklerle öğrencilerin gelişmesine katkı sağladıklarını dile getiren Şeşen, taşımalı eğitim gören okullardaki çocukların yemeklerinin hazırlanmasında oldukça titiz davrandıklarını belirtti.

Şeşen, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin okul sonrasındaki hayatlarında bilgi ve beceri kazanmaları için bu uygulamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yemekhanede görevli 12 öğrencimiz toplu yemek çıkarma noktasında burada tecrübe kazanıyor. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tatil bölgelerinde rahatlıkla çalışmaktadırlar. 11. sınıf öğrencilerimiz de yaz aylarında tatil bölgelerinde staj görmektedirler. İlimizde taşımalı eğitimlerine devam eden 3 bin 500 öğrencimizin öğle yemeği okulumuzda hazırlanıyor. Bu yıl 20 mezun öğrencimizi Antalya bölgesinde işe yerleştirdik ve iş imkanı sağladık, bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."