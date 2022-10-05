Siber güvenlik meslek yüksekokulları açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında, "Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol" imza töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katılımıyla YÖK'te düzenlendi.

Özvar, törendeki konuşmasında, ülkelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarının güvenliğinin 21. yüzyılda sanal bir yapıya büründüğünü ifade etti.

Güvenlik anlayışının boyutunun, korunması gereken sanal duvar ve kalelere dönüştüğüne işaret eden Özvar, iletişim ağlarının güvenli olmasının sadece gizlilik açısından değil aynı zamanda hayatın akışı, ekonomik hayatın sürekliliği ve siyasal sistemlerin iş birliği için son derece önemli hale geldiğini vurguladı.

Ülkelerin sahip olduğu kişisel ve kurumsal bilginin maruz kalabileceği çeşitli siber saldırılara karşı, insan-süreç ve teknoloji üçgeninde etkili önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiğine dikkati çeken Özvar, ağ güvenliği, ağlarda adli bilişim, web güvenliği, kritik altyapı güvenliği, nesnelerin interneti güvenliği konularının bugün dünyada tehdit ve risklere karşı ülkelerin güvenliğini sağlayan operasyonel yetkinlikler arasına girdiğini anlattı.

Özvar, istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, bilgi, beceri ile uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda belli bir alanda ihtisaslaşmış meslek yüksekokulları açarak, sektörün talep ettiği niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Özvar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile siber güvenlik meslek yüksekokullarının ve programlarının açılmasına ilişkin protokol ile siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının geliştirilmesini, alandaki eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını, yükseköğretimde mevcut siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının yaygınlaştırılmasını ve siber güvenlik alanındaki istihdamın artırılmasını hedefliyoruz."

Protokolün ardından siber güvenlik ihtisas meslek yüksekokullarının açılacağı pilot üniversiteleri belirleyeceklerini aktaran Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin de bu meslek yüksekokullarına, teknik alt yapı uzman desteği ve mezunların istihdamı konularında olabildiğince katkı vermeye çalışacağını, ayrıca bilişim sektörü, iş gücü piyasası ve üniversiteler arasında köprü görevi üstleneceğini söyledi.

"Siber saldırılar, hibrit savaş yöntemlerinin bir unsuru olarak kullanılıyor"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut ortamlar, blok zinciri, kuantum gibi yenilikçi teknolojilerin sosyal hayatın birçok alanını dönüştürdüğünü belirtti.

Dijitalleşmenin, bir yandan hayat kalitesini artırırken diğer yandan da siber tehditlerin çeşitlenmesine yol açtığına dikkati çeken Koç, hizmetlerin dijital ortama taşınmasıyla kritik altyapıların daha büyük bir hedef haline geldiğini, bu durumun siber güvenliği dijitalleşmenin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini vurguladı.

Koç, hızla artan siber tehditlere karşı vatandaşların ve dijital altyapıların korunmasına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Siber saldırıların hibrit savaş yöntemlerinin bir unsuru olarak kullanıldığına ve tarafların askeri ve siyasi hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynadığına işaret eden Koç, siber saldırıların artık savaşa dönüşmesinin ülkelerin tıpkı sınırları gibi dijital altyapılarını da korunmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Siber tehditlerin yıkıcı etkilerinden korunmanın, caydırıcı bir siber güç olmakla mümkün olduğunun altını çizen Koç, "Caydırıcı bir siber güç olmak için de bu alanda doğru politika ve stratejiler belirlemek, etkin bir organizasyon yapısı oluşturmak, yeni nesil milli teknolojiler geliştirmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek gerekiyor." diye konuştu.

Siber güvenlik kavramında sadece organizasyonel ve teknolojik altyapı bulunmadığını, bunları üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin işin en önemli parçası olduğuna da değinen Koç, siber saldırılara karşı ulusal düzeydeki mukavemetin ancak bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğuna işaret etti.