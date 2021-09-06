Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar sürüyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde okulların büyük bölümü de zarar gördü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçede yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlamasına karar verildi.

Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanması için çalışmalar hızlandı. Okul binalarının inşat işleri sürüyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde, binası yıkılan Bozkurt Ortaokulu Fatih İlkokulu'nda eğitim verecek. İlkokulun ek binasında da anaokulu öğrencileri eğitim alacak.

Binası zarar gören İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim verecek.