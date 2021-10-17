Sakarya'da liseliler her gün 1800 öğrenciye yemek hazırlıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir lisede kurulan yemek atölyesinde her gün 1800 öğrencinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, hayırsever iş insanının adını taşıyan Avni Tarakçıoğlu Yemek Üretim Atölyesi kuruldu.
Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, atölyede hem 18 okula yemek hizmeti veriyor hem mesleki yeterliliğe ulaşıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, gazetecilere, okulun salgın döneminin başında Sakarya'da maske üretimine geçen ilk meslek liselerinin başında geldiğini söyledi.