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SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE KIŞ OKULU İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Bu yıl ilk kez çevrimiçi (online) gerçekleşen Sabancı Üniversitesi Lise Kış Okulları, aralarında İstanbul’un da bulunduğu Türkiye’nin 24 farklı ilinden 374 öğrenciyi ağırladı. Eğitimlere katılan öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında üniversite öncesi temel bilgiler edindiler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE KIŞ OKULU İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Sabancı Üniversitesi, 2011 yılından bu yana 13-17 yaş arasındaki gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlayan, aynı zamanda çok kültürlü üniversite ortamına hazırlanmalarına imkân veren Lise Kış Okulları düzenliyor. Lise Kış Okulları bu yıl pandemi nedeniyle 25 Ocak – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında ilk kez çevrimiçi (online) gerçekleşti. Online Lise Kış Okulları’na Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya ve Samsun olmak üzere 24 ilden toplam 374 öğrenci katıldı.

Sabancı Üniversitesi Lise Kış Okullarında öğrenciler, doğa bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim gibi 25’ten fazla üniversite dersi arasından seçim yapabiliyor. Tatil dönemini eğlenceli bir öğrenme sürecine dönüştüren eğitim programında, öğrenciler, gelecekteki üniversite eğitimleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olurken; Sabancı Üniversitesi’nin deneyimli öğretim üyelerinden ders alıyor ve üniversitenin farklı sektörde çalışan deneyimli mezunlarıyla da bir araya geliyor. 

Bu interaktif eğitimlere ek olarak, Sabancı Üniversitesi, bu yıl Online Nanoteknoloji Kış Okulu’nun ikincisini düzenledi. Bilime meraklı lise öğrencilerini nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgilendiren Online Nanoteknoloji Kış Okulu, 2 hafta süresince hafta içi her gün düzenlendi.

Öğrenciler, ayrıca, Sabancı Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Cem Güneri ile online olarak biraya gelerek, Sabancı Üniversitesi hakkında sormak istedikleri tüm sorularına yanıt buldular. 

Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Danışmanlık Sistemi Sorumlusu Pınar Türker ise, Stres Yönetimi ve Motivasyon ve Özfarkındalık konularında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sabancı Üniversitesi Online Lise Kış Okulu’na katılan öğrenciler deneyimleri ile ilgili üniversite öncesi altyapı kazandıklarını, ileride seçmeyi düşündükleri meslek alanında önbilgi sahibi olmanın büyük fayda sağladığını dile getirdiler. Nanoteknoloji ile ilgili kapsamlı bilgi alabildiklerini belirten öğrenciler tekrar derslere girmek için heyecan duyduklarını paylaştılar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Sabancı Üniversitesi Lise Kış OkullarıEğitim Haberleri
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