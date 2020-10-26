SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İLK FAHRİ DOKTOR UNVANINI JAN NAHUM’A VERDİ

Sabancı Üniversitesi, ilk fahri doktor unvanını, eğitim camiası, sanayi dünyası ve akademi-sanayi iş birliğine özel katkılarından dolayı Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum’a verdi. 26 Ekim 2020 Pazartesi günü düzenlenen törende Nahum’a fahri doktora diplomasını Güler Sabancı takdim etti.

Güler Sabancı, yaptığı konuşmada “Sabancı Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 20 yılda birçok ilke imza attık ve bu ilklerde hep çok titiz davrandık. İlk fahri doktoramızda da aynı titizliği gösterdikleri ve Mütevelli Heyetimize Jan Nahum önerisi ile geldikleri için Akademik Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Jan Nahum, olağanüstü enerjisiyle üniversitemizde süreçlere yürekten katılım göstermiş, hem iş hem de akademi dünyasını iyi analiz edip doğru teşhislerde bulunarak tüm Sabancı Üniversitesi Ailesine büyük katkı sağlamıştır. Doğru soruları sormak kolay değildir. Jan Nahum her zaman doğru soruları sormuş ve üniversitemizi yapıcı bir şekilde yönlendirmiştir. Kendisi çevresindekilerle her zaman bildiklerini paylaşan, katkı sağlayan kişiliğiyle doğası gereği bir öğretim üyesidir. Üniversitemizin ilk fahri doktorasını da kendisine takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Özellikle sanayi-üniversite iş birliğinde Jan Nahum’un çok büyük bir katkısı olduğuna dikkat çeken Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversite olarak çok önem vermemize rağmen üniversite-sanayi iş birliği maalesef ülkemizin geç kaldığı bir konudur. Sabancı Üniversitesi olarak bu alanda Türkiye’de örnek olduk. Jan Nahum’un da desteğiyle Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimizi kurarken iyi bir örnek yaratmaya çok özen gösterdik. Jan Nahum’un en önemli özelliklerinden biri iş birliği yaratabilmesidir. Üniversite olarak birlikte yarattık, birlikte geliştirdik. Kendisine tüm Sabancı Topluluğu ve Sabancı Üniversitesi adına çok teşekkür ediyorum. Jan Nahum ile artık hem iş dünyası hem de akademiyi temsil eden biri olarak çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

ARTIK DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada, “Sabancı Üniversitesi olarak 20’nci yılımızı kutladık. 20 yıl içinde üniversitemizin gerçekten de ilk başta verilen iddialı hedefleri yerine getirip onun da ötesine geçtiğini, aynı ivmeyle ve heyecanla ileri doğru atılım içinde olduğunu görüyoruz. Üniversitemizin ilk kuruluşundaki iddialarından biri Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biri olmak, Türkiye’nin en iyi öğrencilerini çekebilmekti. Bugün bu hedefi gerçekleştirmeyi başardık. İddia sahibi olduğumuz alanların tümünde Türkiye’nin en iyi öğrencilerini alan üniversiteyiz” dedi,

Sabancı Üniversitesi’nin bir araştırma kurumu olarak dünya çapında da kendine yaraşır bir şöhret kazanmaya başladığını belirten Prof. Dr. Yusuf Leblebici, şöyle konuştu: “Artık Türkiye’nin en iyi üniversitesi olmakla yetinmeyip dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de araştırmacı kimliğimiz taşıyıcı rol oynayacaktır. Sadece Türkiye’de değil dünyada en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek, bunun da taşıyıcısı olan bilimsel araştırma kimliğimizle öne çıkmak istiyoruz. Bunu kendi kendimize yapmamız mümkün değil. Özellikle bir araştırma üniversitesi olarak ilerlemek istiyorsak sanayiyi daha çok yanımıza almak zorundayız. Bunun için stratejik plan ortaya koyduk ve bundan sonraki yol haritamız olarak benimsedik. Jan Nahum’un da önümüzdeki 20 yıl için geliştirdiğimiz yol haritamıza katkıları sürüyor” dedi.

BAŞARILI BİR YOLDA İLERLERKEN BAŞARISIZLIKTAN KORKMAMAK LAZIM

Sabancı Üniversitesi’nin ilk fahri doktor unvanını kendisine vermesinden onur duyduğunu dile getiren Jan Nahum, “Sabancı Üniversitesi birçok ilklere imza atmış, Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri. Böyle bir üniversitenin ilk fahri doktor unvanını bana vermesi büyük bir onur. Bana bunu layık görmüş olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Jan Nahum, insanlığın zor bir dönem geçirdiğini, Türkiye’de de eğitim sisteminin çok zor günler yaşadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “İnsanlık, buzulların erimesiyle ortaya çıkan büyük göç, Ortaçağ’da vebayla ortaya çıkan büyük kırım, 1. ve 2. Dünya Savaşları gibi çok büyük sıkıntılardan geçti. Her defasında medeniyet çok daha süratli ilerledi, çok büyük kademeler atladı. İçinden geçtiğimiz bu dönemi de böyle değerlendirmeliyiz. Aşılması gereken birtakım sınırlar olduğunda insanlık tarihi her zaman daha büyük aşamalar kaydetmiştir. Türk otomotiv sanayini dünya ile rekabet eder hale getirmek için çok savaştım. Kendi hayallerimden feragat etmeden, bu hayallerim için gerekirse istifa ederek çok çalıştım. Başarısızlıklar da yaşadım, başarıların yanında. Başarılı bir yolda ilerlerken, başarısızlıktan kaçayım derseniz ister istemez başarıdan da uzaklaşırsınız. Başarısızlıktan korkmamak, başarısızlıktan öğrenmek lazım. Eski ile yeniyi, tecrübeyle tecrübe edilmeyeni iyi bağlamak lazım. Sabancı Üniversitesi geçmişi olduğu gibi geleceği de şekillendirecek değişim ajanlarından biri. Bana bu ödülü layık gördüğü için çok teşekkür ederim.”

Törenin ardından Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici katılımı ile düzenlenen “Sabancı Üniversitesi: Dün, Bugün, Yarın” panelinde üniversitenin kuruluşu, bugüne geliş hikayesi ve gelecek vizyonu konuşuldu. Panelin moderasyonu Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman tarafından gerçekleştirildi.