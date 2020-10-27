Sabancı Üniversitesi: Dün, Bugün, Yarın Paneli düzenlendi.

Sabancı Üniversitesi’nin gerek eğitim sistemi, gerek dijital vizyonu, gerek birlikte yaratma ve geliştirme anlayışıyla 21. yüzyıla layık bir üniversite olduğunu belirten Güler Sabancı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sabancı Üniversitesi’nin Türkiye’de ilk olan bölümsüz yapısı disiplinler arası geçişe imkan vererek bugünün ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Pandemi döneminde bunun sağladığı avantajları daha iyi görebiliyoruz. Pandeminin yarattığı kırılımla birlikte yeni ihtiyaçları karşılamak üzere yeni üniversite programları ortaya çıkacak. Bölümsüz bir üniversite olduğumuz için bu yeni anlayışa yeni programlarımızla cevap verebileceğiz.”

Pandemi ile birlikte dünyanın giderek daha kompleks bir hale geldiğine dikkat çeken Güler Sabancı,“Dünyada virüsü bir veya daha fazla bilim dalı ile yenemediğimizi görüyoruz. Bugünün dünyasında daha disiplinler arası düşünmek gerekiyor. Biz de üniversitemizde öğrencilerimize, ‘Üniversiteyi kazandıktan sonra okumak istediğin programa karar verebilirsin. Hatta tek bir programla yetinmek zorunda değilsin. Seçtiğin alanın dışında ders alabilirsin’ diyoruz. Ben 2020 öğrencilerinin bu anlamda şanslı olduklarına inanıyorum. Onlar online eğitimi gerçek anlamda ilk kez deneyimleyen nesil oldular. Bu onları farklı bir yapıya adapte olmaya zorlayarak daha güçlü kılıyor” dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise paneldeki konuşmasında şunları söyledi: “Genç bir öğretim üyesi olarak Sabancı Üniversitesi’ne katıldığımda gördüğüm, herkesin katkı yaptığı, süreçlerin hızlı ilerlediği, yapıcı bir ortamdı. İlk ders programlarının, laboratuvarların oluşturulmasında katkı sağladığımı hissettiğim bir paylaşım ortamı vardı. Üniversitenin çekirdeğinde ve DNA’sında bu paylaşım anlayışı yer alıyor. Üniversitenin bundan sonraki adımlarında da danışarak, hem içeriden öğretim üyelerimizden hem de dışarıdan görüş alarak birlikte geliştirmeyi sürdürüyoruz.”

Bundan sonraki hedefin dünyaya daha fazla açılmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Üniversitemiz, önümüzdeki dönemde gerek sahip olduğu merkezler gerekse disiplinler arası programları ile dünyaya açılma konusunda önemli bir potansiyele sahip. Disiplinler arası programlarımızda yer verdiğimiz gıda mühendisliği, enerji teknolojileri, akıllı kentler gibi konularda ciddi adımlar atabileceğimizi öngörüyoruz. Bilimin liderliğinde ve teknolojiyi kullanarak bu atılımları gerçekleştireceğiz ve odaklandığımız alanlarda fark yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.