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PISA Yabancı Dil Becerisini de Ölçümleyecek

Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya genelinde ki okullarda, İngilizce dil seviyelerinin karşılaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla, yabancı dil becerilerinin de seçmeli olarak değerlendirileceğini duyurdu.

PISA Yabancı Dil Becerisini de Ölçümleyecek

OECD Eğitim sistemlerinin uluslararası değerlendirmesini yapan PISA bünyesinde, 2025 yılından itibaren dünya genelinde okullarda İngilizce dil seviyelerinin karşılaştırılmasına olanak sağlamak üzere, yabancı dil becerilerinin de değerlendirileceğini belirtti. İngilizce değerlendirme testleri, Cambridge Üniversitesi'nin kar amacı gütmeyen bölümü Cambridge Assessment English ve OECD tarafından geliştirilecek. Bu çalışma gelecekte, İngilizce dışında diğer dillerin değerlendirmesini de kapsayacaktır.

Türkiye’yi de içine alan ve rastgele seçilen okullardan yaklaşık 600.000 öğrencinin katıldığı PISA değerlendirmesi, dünyanın en objektif karşılaştırmasını yapıyor. Yabancı dilin eklenmesi ile dil eğitimi ve öğretiminin etkinliği konusunda önemli bir değerlendirmeye olanak sağlıyor. Ayrıca hükümetlerin yabancı dil eğitim politikalarında nasıl ilerlediğini, uygulamalarda ki gelişmiş sistemler arasındaki farkı görebilmelerine imkân tanıyor.

Cambridge Assessment English Türkiye Ülke Müdürü Mehmet GürleyenDünya çapında dil öğrenimini karşılaştırmak için pek çok girişim oldu, ancak bunların hiçbiri, ulusal ve bölgesel düzeyde okullarda eğitimin şekillendirilmesine yardımcı olabilecek dil eğitimine uygun sistematik eğitim politikaları oluşturacak bir yaklaşım sağlamadı. Cambridge Üniversitesi'nin bir bölümü olarak, "en yüksek uluslararası mükemmellik düzeylerinde eğitim, öğrenme ve araştırma arayışı yoluyla topluma katkıda bulunma" misyonunu paylaşıyoruz ve yıllar boyunca dünya çapında on milyonlarca öğrencinin dil becerilerini değerlendirmek için teknikler geliştirmiş olan dil değerlendirme uzmanlarımızın görüşlerini ve deneyimlerini sunarak OECD'yi desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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PISAOECDMehmet Gürleyen
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