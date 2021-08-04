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Pilotaj bölümünün kız öğrencileri, planör ve tek motorlu uçaklarla göreve hazırlanıyor

KTO-Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim gören kız öğrenciler, dördüncü sınıfın sonunda çift motorlu uçaklarla çalışmalarını tamamlayarak lisanslarını alacak.

Pilotaj bölümünün kız öğrencileri, planör ve tek motorlu uçaklarla göreve hazırlanıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde, planör ve uçaklarla eğitim gören kız öğrenciler, mezun olduktan sonra Türk havacılık sektöründe hizmet vermek için mesleki donanımlarını geliştiriyor.

Pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü tercih eden öğrenciler, ilk yıl teorik eğitim alıyor.

Kadın pilot adayları, teorik eğitimin ardından, üniversitenin asfalt ve çim olmak üzere 3 bin metre pist uzunluğuna sahip hava parkında, Schleicher ASK 21 tipi planörlerle uygulamalı uçuş eğitimine başlıyor.

Tomark Viper SD4 tipi tek motorlu uçaklarla eğitime devam eden öğrenciler, dördüncü sınıfın sonunda çift motorlu uçaklarla çalışmasını tamamlayıp lisansını alarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

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