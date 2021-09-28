Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı güncellendi

YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.

Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler.

Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler.

Program nasıl açılacak?

Pedagojik formasyon programında dersleri verecek olan öğretim üyelerinin doktora veya doçentliğinin ilgili alandan olması gerekecek.

Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin belirli koşulları sağlamış olması gerekecek.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıl olacak. Dersler iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek ders programına göre yürütülecek.