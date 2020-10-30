Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı...
4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi
4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120...
Bayraklı'da enkazdan 3 kişi yaralı çıkarıldı
Bayraklı'da enkazdan 3 kişi yaralı...
Erdoğan: İzmir'deki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
Erdoğan: İzmir'deki depremden etkilenen tüm...
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİR ULUSLARARASI BAŞARI DAHA

“THE 2021” Dünya sıralamasına en genç Türk üniversitesi olarak giren Özyeğin Üniversitesi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİR ULUSLARARASI BAŞARI DAHA

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı World University Rankings 2021 listesinden sonra, üniversiteleri 11 alanda derecelendirdiği World Rankings by Subject (Dünya Alan) sıralamasını açıkladı. World University Rankings 2021 sıralamasına ilk girdiği senede 601 - 800 aralığında yer alarak önemli bir başarıya imza atan Özyeğin Üniversitesi, 28 Ekim’de açıklanan alan sıralamasında ise “Mühendislik ve Teknoloji” alanında da dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girme başarısı elde etti.

Türkiye’den 29, dünyadan ise 1.098 üniversitenin yer aldığı mühendislik ve teknoloji alanı genel sıralamasında Özyeğin Üniversitesi, 501 – 600 bandında İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi ile 4. sırada yer aldı. Mühendislik programları özelinde ise Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği alanında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi oldu. Endüstri Mühendisliği programı ile 3., Makina Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında ise en iyi 4. üniversite olmayı başaran Özyeğin Üniversitesi, THE’nın 2021 genel dünya sıralamaları ile mühendislik ve teknoloji alanındaki sıralamada yer alabilen Türkiye’nin en genç üniversitesi olma özelliğine sahip oldu.

Elde edilen uluslararası başarılara ilişkin Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk görüşlerini “Evrensel bilime nitelikli ve özgün katkıda bulunmak bir üniversitenin temel faaliyetlerinden biridir. Özyeğin Üniversitesi’nin bilimsel faaliyetleri ile dünya sıralamalarına girmesinin ötesinde, Türkiye’nin köklü devlet üniversiteleri ve güçlü vakıf üniversiteleri ile birlikte yer alması ve bunu başaran en genç Türk üniversitesi olması, hiç şüphesiz tesadüfi değil. Akademik kadromuzun öğrencilerimiz ile beraber bireysel boyutta yaptıkları bu katkıların toplu olarak uluslararası boyutta öne çıkabilmesi ancak bilimsel çalışmaları öncelikleyken ve destekleyen bir kurum kültürü ve azimle çalışan güçlü bir araştırmacı akademisyen kadrosu ile mümkün. İlk kurulan fakültelerimizden biri olan Mühendislik Fakültemizin henüz 11. yılında elde ettiği bu önemli uluslararası başarı ile yalnızca Özyeğin Üniversitesi olarak değil, ülkemiz adına da gurur duyuyoruz. Bu seneki sıralamaya giren ve özellikle ilk 500’de yer alan üniversitelerimizi kutlarım” şeklinde ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Özyeğin ÜniversitesiTHE 2021Times Higher EducationProf. Dr. Esra Gençtürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.