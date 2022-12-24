"Özel yetenekli" öğrenciler oyuncaklarını ahşaptan kendileri tasarlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul 1. sınıftan itibaren resim, müzik ve genel zihinsel beceri alanlarında sınavla tespit edilen "özel yetenekli" öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Bolu BİLSEM'de çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Merkez bünyesindeki bu yıl faaliyete başlayan ahşap tasarım atölyesinde derslere katılan 6. sınıf 15 öğrenci, ahşabı tanıyarak doğal ürünlerle temas etme imkanı buluyor.

Haftanın belli günlerinde eğitim aldıkları atölyede ahşabı şekillendirmeyi öğrenen öğrenciler, oyuncaklarını kendileri tasarlıyor. Oyuncak at, kaplumbağa, uçak, araba ve evler yapan öğrencilerin hem hayal dünyası genişliyor hem de el becerileri gelişiyor.