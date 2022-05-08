Özel yetenekli öğrenciler için eğitim ve destek programları yürüten BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, özel yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları yürüten BİLSEM'lerin yaygınlaştığı belirtildi.

Açıklamada, BİLSEM'lere erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda 184 olan BİLSEM sayısının 2021 yılı sonunda 225'e çıkarıldığı, merkezleri daha erişilebilir kılmak için bu yıl sayının 350'ye yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"Erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladıkları BİLSEM'lerin altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştirdiklerini bildirdi.

BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret eden Bakan Özer, "BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla, daha önce 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısını 2021 yılı sonunda 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye ulaştırmaktı. Yılbaşından bugüne kadar 130 yeni BİLSEM açtık. Böylelikle 2022 yıl sonu hedefini aşarak BİLSEM sayısını 355'e çıkardık." ifadelerini kullandı.