Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı

MEB'den yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin anaokullarına erişimini artırmak amacıyla 2019'da 28 ilde bulunan özel eğitim anaokulları 81 ile yaygınlaştırıldı ve sayıları 52'den 135'e çıkarıldı. Bu yıl sonunda özel eğitim anaokulu sayısının 300'e çıkarılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özel eğitimde sunulan hizmetin kalitesi kadar erişilebilirliğe de önem verdiklerini belirtti.

Bir taraftan hizmetin kalitesini artırırken, diğer taraftan bu hizmetlere 81 ilde vatandaşların kolayca erişebilmesini sağladıklarını ifade eden Özer, 28 ilde hizmet veren özel eğitim anaokulu ağını 2021 sonunda 81 ile yaygınlaştırdıklarını ve özel eğitim anaokulu sayısını da 112'ye çıkarttıklarını kaydetti.

Özer, "81 ilimizde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Özel eğitim anaokulu sayısı 300'e çıkarılacak"

Diğer taraftan özellikle büyükşehirlere ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını artırmaya çalıştıklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu yıl 188 yeni özel eğitim anaokulunu hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hedef kapsamında, yılın ilk iki ayında 23 yeni özel eğitim anaokulunu hizmete açtık. 165 yeni özel eğitim anaokuluyla ilgili tüm planlamalarımızı da tamamladık. Bu anaokullarının yapımıyla, özel eğitim anaokulu sayısında önemli bir artış gerçekleştirerek özel eğitim anaokulu sayısını 300'e yükseltmiş olacağız."