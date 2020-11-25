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ÖSYM mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı

Prof. Dr. Aygün, adaylar ve sınav görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle giriş yapabilme özelliğinin eklendiğini bildirdi.

ÖSYM mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adaylar ve sınav görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle giriş yapabilme özelliğinin eklendiğini bildirdi.

Aygün,  yaptığı açıklamada, adayların işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Adayların ve görevlilerin, ÖSYM AİS ile ÖSYM GİS uygulamalarına hızlı erişimlerini sağlayarak işlemlerini kolaylaştırmaları için mobil uygulamaların, bu yıl itibarıyla kullanımına sunulduğunu hatırlatan Aygün, mobil uygulamalarla adaylar ve sınav görevlilerinin AİS ve GİS sistemlerinde yer alan başvuru ve tercih yapma, sınav görevi tercih etme, iletişim bilgilerini güncelleme, bilgi kontrolü gibi tüm işlemlerini istedikleri yerde ve zamanda gerçekleştirebildiğini hatırlattı.

Adaylar ve görevliler için önemli bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini belirten Aygün, "Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik. e-Devlet şifresiyle ÖSYM Mobil uygulamalarımıza giriş yapmak isteyen adaylarımız ve görevlilerimiz 'e-Devlet ile Giriş' seçeneğine tıklayarak ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza giriş yapabilecekler." bilgisini paylaştı.

Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmalara ve yeniliklere devam edeceklerini vurgulayarak, yeni uygulamanın adaylara ve sınav görevlilerine hayırlı olmasını diledi.

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